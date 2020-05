Corona: Wie die Flugbranche Ungleichheiten vergrößert

In die Sonne fliegen wollen in diesem Sommer nur wenige Deutsche. (Symbolbild)

In der Corona-Krise zeigt sich die soziale Ungleichheit deutlich. Auch im Flugverkehr. Wer mehr Geld ausgeben kann, fliegt sicherer.

Berlin. Ein Flugzeug zu besteigen, kostet mitunter Überwindung. Für viele galt das schon bisher – wegen Flugangst. In Corona-Zeiten kommt eine neue Verunsicherung hinzu: Das Abstandsgebot wird an Bord außer Kraft gesetzt, jedenfalls auf den billigen Plätzen in der Economyclass.