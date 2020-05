Brückenneubau darf kein Opfer der Corona-Krise werden

Isabell Jürgens über die maroden Brücken in Berlin.

Funktionstüchtige Brücken und Straßen sind kein Luxus, sondern gerade in einer Großstadt lebenswichtig, kommentiert Isabell Jürgens.

Berlin. Katastrophen wie der Einsturz einer Autobahnbrücke im August 2018 in der italienischen Hafenstadt Genua, bei der 43 Menschen ums Leben kamen, sind in Berlin dank engmaschiger Überwachung hoffentlich auszuschließen. Doch marode Brückenbauten sind leider auch in der deutschen Hauptstadt ein ernstes und vor allem seit Langem bekanntes Problem.