Berlin erfindet sich neu, das hat in dieser Stadt schon Tradition. „In manchen Bezirken ist der Anteil der in Berlin Geborenen auf etwa ein Drittel gesunken“, schreibt jetzt der „Familienbericht 2020“. Die, die neu hinzugekommen sind, kommen oft von weiter her.

„Ein Großteil der zugewanderten alleinlebenden Personen wie auch der Familien stammt nicht aus dem Umland, sondern unter anderem aus Europa, dem arabischen Raum und Afrika, mit der Konsequenz, dass die kulturelle Vielfalt in Berlin noch ausgeprägter ist als zu Zeiten Simmels.“ Simmels? Gemeint ist der Berliner Soziologe Georg Simmel, der sich auch schon mit der radikalen Veränderung dieser Stadt beschäftigte: allerdings vor mehr als 100 Jahren, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mehr zum Thema: So könnte Berlin noch familienfreundlicher werden Zeit, auf das Bewahrende zu achten Vielfalt ist also das neue Gesicht Berlins, mal wieder. Umso wichtiger ist bei allem Umbruch, bei aller interkulturellen Anregung die Stabilität. Familien können eine sehr stabilisierende Funktion haben; gerade, wenn sie sich über mehrere Generationen ziehen. Deshalb dürfen genau die nicht verdrängt werden. „Wenn sich Familien in einem Kiez nicht wohlfühlen, die Mieten zu teuer sind oder entsprechende Angebote wie familiengerechter Wohnraum, Spielplätze, gute Kitas und Schulen fehlen, ziehen sie weg – wenn sie können“, heißt es im Familienbericht. Oft in Außenbezirke oder gleich in den Speckgürtel, wo die Wohnungen größer und bezahlbarer sind. Bei aller Sehnsucht nach Veränderung, die Berlin fast wie eine DNA in sich trägt: Es wird Zeit, stärker auf das Bewahrende zu achten. So viele „echte“ Berliner wohnen inzwischen außerhalb des Berliner S-Bahnrings. Sie wurden im wahrsten Sinne verdrängt. Nun wächst eine neue Generation heran. Wäre schön, wenn die bleiben könnten: Indem die Politik dafür die richtigen Voraussetzungen schafft.