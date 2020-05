Berlin. In Berlins Flughafenpolitik steckt nach langem Warten gerade eine erhebliche Dynamik. Der BER wird ja nun tatsächlich am 31. Oktober eröffnet. Dieser Umstand ist derartig sicher, dass manche sogar schon über einen früheren Start nachdenken.

Der Flughafen Tegel wird voraussichtlich nach Pfingsten geschlossen. Wer in diesen Tagen einmal die Leere an dem einst völlig überlaufenen Airport gesehen hat, findet keine Argumente dafür, diese teure Infrastruktur in Zeiten der Corona- und Luftverkehrskrise am Netz zu lassen. Was jetzt noch fliegt, kann ohne Probleme in Schönefeld abgewickelt werden.

Selbst wenn die Airlines ihren Betrieb wieder hochfahren sollten, dürfte es lange dauern, bis auch nur annähernd die Passagierzahlen von vor der Krise erreicht werden. Dass es ein Comeback von Tegel nach den Sommerferien gibt, weil Schönefeld nicht mehr reicht, scheint derzeit schwer vorstellbar.

Die Gesellschaft pleite gehen zu lassen, ist keine Option

Während es also absehbar ist, wo sich der Berliner Luftverkehr künftig abspielen wird, ist es ungewiss, was noch an Lasten auf Berlin und die anderen Flughafen-Gesellschafter zukommen. Der Bau des BER wurde zu einem Großteil über Kredite bezahlt. Diese zurückzuzahlen, wäre schon in einer Boom-Phase nicht so einfach. In der Corona-Zeit mit womöglich jahrelangen Auswirkungen auf die weltweite Mobilität ist das so gut wie ausgeschlossen. Die Gesellschaft pleite gehen zu lassen, ist jedoch keine Option. Und den BER kann man nicht einfach dicht machen.

Berlin, Brandenburg und der Bund werden nicht darum herumkommen, Geld nachzuschießen. Das ist ärgerlich. Natürlich wird die Krise genutzt werden, um frühere Probleme abzuräumen. Aber es wäre Zeit, die alten Schlachten hinter sich zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Und die liegt für Berlins Luftverkehr nach der Krise am BER.