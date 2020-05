Was geschieht bei einer roten Corona-Ampel in Berlin?

Die gute Nachricht vorweg: Berlins Corona-Ampel steht auf grün. Alle drei Indikatoren, die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) heranzieht, um die Pandemie zu beurteilen, verzeichnen niedrige Werte. Sowohl die Zahl der Neuinfektionen, als auch die Reproduktionszahl (also der Ansteckungswert) und die Zahl der freien Intensivbetten in den Krankenhäusern liegen unter den Schwellenwerten. Aber das muss nicht von Dauer sein.

Was sich die Gesundheitssenatorin ausgedacht hat, hat einige Vorteile: 1. Die Ampel ist als Modell leicht nachzuvollziehen. Jeder versteht das Grün-Gelb-Rot-Prinzip. 2. Das jetzt eingeführte Warnsystem ist transparent. Kalayci konnte gut nachvollziehbar argumentieren, wie es zu den Grenzwerten kam. Beispiel Neuinfektionen: 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen gilt in vielen Landkreisen als Grenze. In Berlin springt die Ampel schon bei einem Wert von 20 auf gelb, bei 30 auf rot. Dazu muss man wissen, dass der Höchstwert in Berlin in den vergangenen Wochen bei 37 lag. 50 wäre also für ein Ballungsgebiet mit Millionen Einwohnern zu hoch. Diese Nachvollziehbarkeit der Schwellenwerte ist enorm wichtig, damit man die Maßnahmen bei einem erneuten Ausbruch begründen kann.

Was passiert, wenn die Corona-Ampel auf Gelb oder Rot springt?

Allerdings sind einige Punkte noch offen. Um im Ampelbild zu bleiben: Wie biegt Berlin bei Gelb ab? Was wird bei Rot gestoppt? Jeder weiß, dass das erneute flächendeckende Schließen aller Restaurants und Geschäfte den wirtschaftlichen Ruin Tausender Menschen bedeuten würde. Ein Pflegeheim, in dem es einen Ausbruch gibt, kann man schließen. Aber was ist, wenn der Grund für die steigenden Zahlen nicht so einfach lokalisierbar ist? Welche der gerade beschlossenen Lockerungen werden dann wieder gestoppt? Das ist das eigentlich Problem, auf das der Senat noch keine Antwort hat.