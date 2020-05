Schüler, bitte verhaltet Euch vernünftig!

An der Ampel in Spandau treffen sich zwei Schülergruppen. Fünf Jungen verlassen gerade die Sekundarschule, bei Grün geht es über die Straße, drei Mitschüler kommen ihnen entgegen. Fein säuberlich soll eigentlich alles getrennt bleiben, Unterricht in kleinen Gruppen, um Infektionswege kurz zu halten. Doch in der Mitte der Straße klatscht man sich erstmal beherzt gegenseitig ab. Am Fehrbelliner Platz stürmt ein Pulk 13-Jähriger dicht gedrängt aus der U-Bahn, in Neukölln trifft man sich nach der Schule zum gemeinsamen Döneressen und steht eng beieinander, in Pankow geben sich die älteren Mädchen vor der Grundschule erstmal Küsschen links und rechts. Und in Charlottenburg trifft sich spätabends die Schülerjugend am Lietzensee; die Weinflaschen kreisen von Mund zu Mund.