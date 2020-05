In der Corona-Krise zeigt sich die Macht der Länderchefs

Es war eine Machtdemonstration des Föderalismus in Deutschland: Da verlangt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), dass der Tourismus wieder angekurbelt werden muss. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will einen Phasenplan für die in der Hauptstadt so wichtigen Gastronomie- und Hotelbetriebe. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lockert die Ausgangsbeschränkungen und die Vorschriften für die Biergärten. Schon vor dem Gespräch der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin wurde deutlich, dass Lockerungen vor allem auf Druck der Länder kommen würden.

In einigen Punkten gibt es nun bundesweite Erleichterungen: Angehörige von zwei Haushalten dürfen sich wieder treffen. Alle Geschäfte, auch größere, dürfen unter strengen Hygieneauflagen wieder öffnen. Und: Die Länder konnten sich durchsetzen, jeweils eigene Regelungen für Hotels und Gaststätten zu erlassen. So will Brandenburg das Essengehen in den Restaurants ab 15. Mai wieder erlauben. Angela Merkel sprach von einem mutigen Weg.

Corona-Krise: Die Länderchefs preschen voran, Merkel bleibt nur die Notbremse

Getrieben sicherlich von der Sehnsucht der Menschen nach mehr Freiheit, aber auch ganz klar von den Forderungen der regionalen Wirtschaft, preschen die Länderchefs voran. Merkel bleibt nur die Notbremse: Die Länder müssen nun sicherstellen, dass bei einem Hochschnellen der Infektionszahlen, die Beschränkungen gleich wieder eingeführt werden. Sollten in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet werden, müssen die Lockerungen zurückgenommen werden.

Michael Müller war bei diesem Punkt offenbar skeptisch, befürchtet er doch, dass einfach weniger getestet wird, damit die Einschränkungen nicht wieder eingeführt werden müssen. Aber gerade das Testen ist die Grundlage dafür, Infektionsketten zu verfolgen und das Virus durch Quarantänemaßnahmen einzudämmen.

Berlin und Brandenburg sind noch relativ glimpflich davon gekommen

Bei allem Verständnis für den Willen zur Normalität zurückkehren zu wollen, sollte sich niemand von den aktuellen Zahlen täuschen lassen. Berlin und Brandenburg sind in der Corona-Krise bisher – wenn man so etwas überhaupt bei jedem einzelnen Schicksal sagen darf – relativ glimpflich davongekommen. Jeder muss aber wissen, dass die aktuellen Zahlen, die so viel Hoffnung auf eine Lockerung machen, etwa zwei Wochen alt sind. Ihr Ursprung ist der totale Lockdown, denn die gemeldeten Fälle hängen wegen der Inkubationszeit etwa zwei Wochen hinterher. Es kann also sein, dass die in den vergangenen Tagen und am Mittwoch beschlossenen Erleichterungen für die Bevölkerung ein erhöhtes Infektionsgeschehen nach sich ziehen. Das wird man aber erst in zwei Wochen sehen.

Das Fatale an der Pandemie ist die Unsicherheit. Niemand weiß, ob es zu einer zweiten, möglicherweise heftigen Infektionswelle kommt. Es ist ein schwieriger Abwägungsprozess, den Angela Merkel und die Ministerpräsidenten treffen müssen, weil fortdauernde Einschränkungen Hunderttausende Arbeitsplätze vernichten. Gleichzeitig müssen Menschen vor dem Virus geschützt werden.

Vielleicht reicht es, wenn bei einem erneuten Ausbruch lokal gehandelt wird. Das kann eine Chance des föderalen Deutschlands sein, nicht gleich wieder flächendeckend alles zu schließen. Man kann an der Ostsee Urlaub machen, obwohl sich in einem Dorf in Sachsen plötzlich das Virus wieder ausbreitet. Aber sollte zu langsam, zu ineffizient gehandelt werden, dann droht Deutschland wieder flächendeckend der Lockdown. Die Macht ist groß, die die Ministerpräsidenten in diesen Tagen haben, ihre Verantwortung für ganz Deutschland aber auch.

