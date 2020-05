Müllers "Helden-Prämie" in der Coronakrise ist ungerecht

Alles klingt nett und großzügig. Menschen, die in der kritischen Frühzeit der Pandemie besonders hart gearbeitet haben und gesundheitliche Risiken eingegangen sind, um die Stadt am Laufen zu halten, sollen eine Prämie bekommen. So hatte es der Regierende Bürgermeister in seiner Regierungserklärung versprochen. Was nun herausgekommen ist, schafft aber mehr Zwist als Dankbarkeit.