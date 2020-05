Zuerst die Verkehrswende, dann die E-Busse

Berlin. Bis zum Jahr 2030 sollen durch Berlin nur noch elektrisch betriebene Linienbusse fahren, hat Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) ausgegeben. Eine ambitionierte Vision, die Berlin gut zu Gesicht steht und auch international für viel Prestige sorgt. Doch wie das mit Visionen – selbst den besten – manchmal ist: Immer wieder müssen sie mit den Anforderungen der Realität abgeglichen werden. Diese Realität in Form der anhaltenden Corona-Pandemie und ihrer finanziellen Folgen kracht derzeit mit voller Wucht von der Seite in die neuen E-Busse auf ihrer Fahrt Richtung klimaneutrale Hauptstadt. Es gilt, ihr Rechnung zu tragen.

Ausbaupläne und Projekte, die in den kommenden Jahren eigentlich nur nach Plan hätten auflaufen müssen, stehen vor Herausforderungen, mit denen noch vor einigen Wochen niemand gerechnet hatte. Auch die BVG plagt sich plötzlich mit Finanzproblemen herum. Unklar ist, wie lange die Folgen der Pandemie das Landesunternehmen belasten werden. Der öffentliche Nahverkehr könnte auch langfristig zum Verlierer der Krise werden, unken manche Experten. Dem gilt es von politischer Seite mit aller Macht entgegenzutreten.

Gelingen kann das nur, wenn Senat und BVG es schaffen, neben der Schaffung eines Gefühls der Sicherheit in Bussen und Bahnen auch das Netz und die Angebote insgesamt auszubauen. All das kostet viel Geld. Gleichzeitig wird um Haushaltsmittel in den kommenden Jahren wohl so gerungen werden wie lange nicht mehr. Berlin sollte die teure Umstellung auf E-Busse deshalb zumindest kurzfristig pausieren. Denn den meisten Fahrgästen sind E-Busse zunächst egal. Um das Auto stehen zu lassen, wollen sie mit dem ÖPNV schnell und bequem an noch mehr Ziele kommen. Für diese Vision kann die andere kurz zurücktreten.