Coronavirus in Berlin In der Corona-Krise sind alle Berliner Schüler bedürftig

Am Montag kehrt ein gewisser Teil der Schüler in die Schulen zurück – darunter die Sechstklässler, die nun für einige Stunde wieder Unterricht vor Ort erhalten. Doch viele andere Jahrgänge hocken weiterhin zu Hause und werden seit Wochen mehr oder weniger erfolgreich digital beschult. Homeschooling, wohin man schaut. Bislang gibt es für sie keinen Fahrplan. Die Länderchefs wollen diese Woche darüber beraten.

In Berlin ist man da schon weiter, zumindest ein wenig. Es soll Präsenzunterricht für sozial benachteiligte Kinder geben. Für die also, die digital, wirtschaftlich oder familiär abgehängt sind. Wo entweder die Aufgaben der Lehrer niemals eintreffen oder sie zwar eintreffen, aber niemand den Schüler zu Hause so unterstützt, dass sie machbar wären. Entweder, weil die Eltern nicht können. Oder, weil sie nicht wollen. Diesen Schülern soll nun also ein Unterricht vor Ort garantiert werden. Den anderen? Nicht unbedingt. In den bildungsnahen Elternhäuser klappt es ja.

Doch inzwischen sind alle Schüler der Stadt bedürftig, alle sind in Not. Bis zu den Osterferien habe es mit dem Homeschooling seiner Tochter – zweite Klasse – noch ganz gut geklappt, erzählt ein Vater. „Doch nach Ostern war die Luft raus.“ Er kriege die Tochter kaum noch motiviert. Digitales Lernen ist eine ziemlich abstrakte Angelegenheit, selbst wenn man sich ab und zu mal bei einer Videokonferenz auf dem Bildschirm trifft. Die Zweitklässlerin weiß zunehmend nicht mehr, wofür sie eigentlich lernen soll. Und verliert die Lust.

So geht es vielen Schülern. Sie brauchen das Zusammentreffen mit ihren Lehrern, müssen wieder direkt Sachen fragen können, benötigen eine unmittelbare Reaktion von den Pädagogen. Zumindest ab und zu. Fazit: Die Schulen in Berlin müssen sich bald wieder für alle öffnen. Egal, ob das Elternhaus nun bildungsfern oder bildungsnah ist.

