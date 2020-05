Berlin. Es ist eine Überraschung: Auch in Berlin liegt, so hat es das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag unserer Zeitung und der RBB-Abendschau ermittelt, derzeit die CDU in der Wählergunst vorn. 23 Prozent würden für die Berliner CDU stimmen, wenn am Sonntag ein neues Abgeordnetenhaus gewählt würde.

Die Grünen, die in den vergangenen Monaten immer auf Platz eins lagen, kämen derzeit auf 21 Prozent. Die SPD mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller an der Spitze würde 20 Prozent erreichen und läge damit auf Platz drei, gefolgt von den Linken, AfD und FDP. Eine interessante Konstellation. Die Berliner CDU darf sich für ein solches Ergebnis zuallererst bei Angela Merkel, aber sicher auch bei Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, oder bei Jens Spahn, dem Gesundheitsminister, bedanken. Die Bundeskanzlerin und die Unionspolitiker erzielen für ihr Agieren in der Corona-Krise hohe, teils sehr hohe Zustimmungswerte, davon profitiert auch die Berliner CDU, die sich selbst in diesen Tagen zurückhält, auch mit Angriffen auf den Senat. In solch unsicheren Zeiten wünschen sich die meisten Menschen klare Entscheidungen, keinen Streit und vor allem keine Experimente. Michael Müller erreicht nur 51 Prozent Zustimmung Michael Müller, der Regierende Bürgermeister, kann sich im Kurs seines Senats bestätigt fühlen, denn die Mehrheit der Berliner findet die Entscheidungen zur Eindämmung des Coronavirus richtig, auch die Einschränkungen der Bürgerrechte. Von Beliebtheitswerten anderer Ministerpräsidenten – Markus Söder (CSU) kommt auf 94 Prozent, Winfried Kretschmann (Grüne) auf 73 Prozent – ist Michael Müller mit 51 Prozent Zustimmung jedoch weit entfernt. So kann die SPD insgesamt etwas hinzugewinnen, es reicht für sie, die Regierungspartei, aber nur für Platz drei. Selbst in dieser Krisenzeit.