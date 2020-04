Die neue BVG-Chefin hat viel anzupacken

Berlin. Eva Kreienkamp kann sich auf eine große Herausforderung freuen. Am Mittwoch ist die 57-Jährige zur neuen Vorstandsvorsitzenden der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ernannt worden. Die Stelle ist wohl einer der reizvollsten Posten im deutschen Mobilitätssektor – und zugleich einer der schwierigsten. Bei Deutschlands größtem Nahverkehrsunternehmen in der für Mobilitätsinnovationen offensten Stadt der Republik bieten sich einer Chefin viele Möglichkeiten, wenn sie die Zukunft der städtischen Mobilität gestalten will. Zugleich kämpfen die Verkehrsbetriebe mit etlichen Baustellen.

Die vorherige Chefin Sigrid Nikutta hat es geschafft, der BVG ein neues, junges Image zu verleihen. Oft wurden die eigentlichen Probleme damit jedoch nur kaschiert. Im Betrieb läuft längst nicht alles rund. Dem erst seit Oktober amtierenden Betriebsvorstand Rolf Erfurt ist das (noch) nicht anzukreiden. Die Probleme sind schon älter: fehlende U-Bahnen, überalterte Flotte, zu lange Werkstattzeiten, zu wenige Mitarbeiter. All das muss gestemmt werden, ohne die Weiterentwicklung innovativer Projekte wie dem Berlkönig oder dem automatisierten Bus „Seemeile“ aus dem Blick zu verlieren. Größte Herausforderung der Nachkriegsgeschichte für Nahverkehr Daneben steht der öffentliche Nahverkehr aktuell branchenweit vor der wohl größten Herausforderung der Nachkriegsgeschichte. Die Corona-Pandemie hat die Fahrgastzahlen um bis zu 70 Prozent einbrechen lassen. Viele Experten schätzen, dass es lange dauern wird, sie alle wieder zurückzugewinnen und auch noch die heutigen Autofahrer vom ÖPNV zu überzeugen. Der Fahrgasteinbruch beschert der BVG zudem massive Einnahmeeinbußen. Auch das Land Berlin dürfte künftig weniger Spielraum bei der Finanzierung des Nahverkehrs haben. All das muss die neue Chefin schnell anpacken. Willkommen in Berlin! Mehr zum Thema: Eva Kreienkamp wird neue BVG-Chefin