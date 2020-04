Tegel schließt - Dieser Abschied ist wohl für immer

Berlin. Es wird wohl ein Abschied für immer: Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) hat am Mittwochvormittag beschlossen, den Flughafen Tegel in Zeiten der Corona-Krise zu schließen.

Die Gesellschafter diskutierten anschließend lange, legten aber kein Veto ein, mit dem sie den Antrag auf Schließung hätten verhindern können. Damit ist der Weg frei für Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, umgehend zu beantragen, Tegel zum 1. Juni außer Betrieb zu nehmen. Temporär, für zwei Monate, hieß es.

Angesichts des Einbruchs in der Luftfahrtindustrie, angesichts der Ungewissheit, wie lange die Pandemie noch andauern wird, und angesichts der Gewissheit, dass der Flugverkehr wohl zu den letzten Bereichen zählen wird, die sich wieder von den Folgen der Corona-Krise erholen, können wir davon ausgehen, dass Tegel nicht mehr öffnen wird. Es ist ein trauriger Tag für Berlin, aber der Abschied ist unumgänglich.

Für eine klare Entscheidung fehlte der Mut

Den Gesellschaftern fehlte am Mittwochnachmittag der Mut für eine klare Entscheidung. Immerhin machten sie den Weg für den Flughafenchef frei. Angesichts des dramatischen Einbruchs des Flugverkehrs und der Millionen-Verluste, die die Flughafengesellschaft derzeit mit Tegel und Schönefeld jeden Monat macht, fehlen ja auch wirklich überzeugende Argumente, warum Tegel offen bleiben müsste.

Zumal am Dienstag, also einen Tag vor den gestrigen Sitzungen, die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald grünes Licht für den BER gab. Einer BER-Eröffnung steht neun Jahre nach dem eigentlich geplanten Eröffnungstermin nichts mehr im Wege.

Im Juni, so hieß es nach der Gesellschafterversammlung, soll Tegel dann geschlossen werden. Ist der innerstädtische Flughafen dann erst einmal vom Netz, wird er sicherlich nicht noch einmal in Betrieb gehen, wenn nur wenige Monate später, am 31. Oktober, der BER offiziell eröffnet wird. Mit wie viel Flugverkehr, das kann in Corona-Zeiten wohl niemand prognostizieren.

CDU, FDP und AfD fielen keine echten Argumente ein

CDU, FDP und AfD protestierten am Mittwoch gegen die Entscheidung, Tegel vom Netz zu nehmen. Aber auch ihnen sind keine echten Argumente mehr eingefallen. Wie auch? Wer von uns hätte sich denn jemals vorstellen können, dass der Flugverkehr innerhalb so kurzer Zeit fast völlig zum Erliegen kommt? Wer hätte noch vor wenigen Wochen gedacht, dass die Lufthansa so brachial ins Trudeln kommen kann, dass sie nun fast 10.000 Menschen entlassen muss?

Und weil keiner weiß, wie lange die Pandemie andauert, wann wieder ein bisschen Normalität ins Reisen oder Fliegen einzieht, muss man auf die Kosten schauen. Die Millionen, die man mit der Schließung von Tegel einspart, braucht die Flughafengesellschaft dringend, um selbst wirtschaftlich handlungsfähig zu bleiben.

Tegel, der Flughafen der kurzen Wege

Viele Berliner, auch mich, stimmt das Aus für Tegel traurig. Verständlicherweise, denn dieser innerstädtische Airport hat seit seiner Eröffnung 1974 Vieles geleistet. Er ist in seiner Anlage ein Flughafen der kurzen Wege, der sehr kurzen Wege, von der Vorfahrt bis zum Schalter, vom Schalter bis zum Gate, vom Gate zum Flugzeug.

Ein Gebäude, das einem in seiner Schlichtheit ans Herz gewachsen ist. Ein Flughafen, der in den vergangenen Jahren angesichts der rapide steigenden Fluggastzahlen, aber auch angesichts der Sicherheitsanforderungen und des Personalmangels an seine Grenzen gekommen ist – und wundersamer Weise nicht kollabiert ist.

Eigentlich – wie oft benutzt man dieses Wort im Corona-Jahr 2020 – wollte sich Berlin im Herbst mit einem großen Fest von Tegel verabschieden. Nun werden wir das früher, schon im nächsten Monat, tun – ohne großes Fest, aber mit viel Empathie. Danke, Tegel.

