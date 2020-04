Neue Verkehrsordnung - Verstöße müssen geahndet werden

Berlin. Angesichts der Corona-Krise fast unbemerkt, tritt am Dienstag eine Verschärfung der Straßenverkehrsordnung in Kraft. Vor allem Autofahrer müssen bei Verstößen künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen und riskieren schneller Punkte in Flensburg oder gar den zeitweisen Verlust des Führerscheins. Mit der neuen Regelung sollen vor allem Radfahrer besser geschützt werden.

Fünf Radfahrer verloren in diesem Jahr bereits ihr Leben, weil sie unverschuldet von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen und umgefahren wurden. Viele begrüßen die deutliche Erhöhung der Bußgelder – zumal Berlin und Deutschland insgesamt bislang solche Vergehen deutlich milder ahndete als andere Länder. Wenn nun beispielsweise für das Parken auf Geh- und Radwegen ab Dienstag 55 bis 100 Euro fällig werden, reiht sich Berlin in das europäische Mittelfeld der Bußgeldhöhen ein. In Spanien kostet das gleiche Vergehen bis zu 200 Euro, in Ungarn 165 und in Dänemark 150 Euro. Nur in einigen osteuropäischen Ländern verlangen die Behörden ähnlich wenig wie bislang in Berlin. Schutzstreifen wurden oft als willkommene Parkgelegenheit genutzt Beim unachtsamen Rechtsabbiegen, dem Überholen ohne entsprechenden Sicherheitsabstand oder Halten auf den Schutzstreifen sieht es ähnlich aus. Anders als bislang, ist Letzteres nun überhaupt erst verboten. In vielen (Einkaufs-)Straßen wurden die Schutzstreifen zum Leidwesen der Radfahrer eher als willkommene Parkgelegenheit für Autos und Lastwagen genutzt, als für das sichere Radfahren. Das soll sich nun über die Verschärfung der Straßenverkehrsordnung ändern. Aber wie so oft im Leben, kommt es nicht nur darauf an, Regeln aufzustellen, sondern auch darauf, sie einzuhalten. Polizei und die Mitarbeiter der Ordnungsämter müssen die Verstöße nun auch ahnden. Sonst bleibt der geplante Schutz der Radfahrer wirkungslos.