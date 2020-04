Die Idee war klug durchdacht. Es fehlt an einem Bindeglied zwischen öffentlichem Nahverkehr und regulärem Taxidienst. Warum also nicht ein Sammeltaxi ins Leben rufen, wie es das schon in zahlreichen anderen Ländern gibt? So ließe sich eine Lücke im Fahrdienstangebot schließen – zum Beispiel, um aus einem Vorort zum nächsten Bahnhof gefahren zu werden.

Doch so hat die Idee nicht funktioniert. Der BerlKönig, wie das Berliner Sammeltaxi heißt, wurde vor allem als Party-Shuttle von jungen Menschen an den Wochenenden genutzt – als preiswertere Variante statt eines Taxis. In den Außenbezirken wurde der BerlKönig gar nicht gesehen. Die Taxibranche war deshalb zu Recht in Sorge, dass ihr mit dem – staatlich subventionierten – Sammeltaxi eine weitere Konkurrenz vor die Nase gesetzt werden sollte. Als wenn die zahlreichen Dumping-Angebote von Uber und Co. der Branche nicht schon genug zusetzten.

Die Corona-Krise hat die BerlKönig-Diskussion erst einmal abgewürgt

Mit der Corona-Krise ist die Diskussion um die Zukunft des BerlKönigs nun zunächst einmal abgewürgt. Das Konzept, verschiedene Menschengruppen von A nach B zu transportieren, verstößt gegen die Eindämmungsverordnung und ist verboten. Stattdessen versuchen die Betreiber, ihr Image durch Transporte von Krankenhaus- und Pflegepersonal aufzubessern und für sich zu werben.

Doch es sieht nicht so aus, als ob das Angebot nach der Krise in der bisherigen Art fortgeführt wird. Die Stadt plagen wirklich andere Probleme, als so ein Nischenprojekt mit öffentlichen Mitteln aufrechtzuerhalten. Das Geld, wenn es denn noch da ist, wird an vielen anderen Stellen benötigt, um die Folgen der Krise abzufedern, zum Beispiel zur Wiederherstellung des alten Bus- und Bahnangebots. Die Prognose für den Patienten BerlKönig fällt daher sehr schlecht aus.

