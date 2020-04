Jeder Raser-Fall muss konsequent verfolgt werden

Die Zahl der „verbotenen Kraftfahrzeugrennen“ in Berlin nimmt dramatisch zu. Zwischen Mitte März und Mitte April hat sie sich gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr fast verdreifacht. Mit dem Frühling kamen wohl auch die Hormone vieler testosterongesteuerter junger Männer zurück, die die Straßen unserer Stadt mit einer Rennstrecke verwechseln. Meldungen von meist kaum 30-Jährigen in teuren Sportwagen, die mit knapp 200 Stundenkilometern durch 80er- oder 100er-Zonen fahren, sind derzeit leider mehr und mehr an der Tagesordnung.

Raser sind gemeingefährlich Raser sind nicht nur Angeber, die sich um jeden Preis profilieren wollen. Sie sind nicht nur irgendwelche spätpubertierenden Möchtegern-Schumachers. Sie sind gemeingefährlich. Für sich, aber vor allem für andere. Aktuell beschäftigt der dramatische Fall der Kudamm-Raser Hamdi H. und Marvin N. wieder den Bundesgerichtshof. Ihre Fahrt durch die Innenstadt mit bis zu 170 Stundenkilometern endete vor vier Jahren tödlich. Aber nicht für sie. Denn bis auf ein paar leichte Verletzungen kamen sie ungeschoren davon. Aber ein Rentner, der nichtsahnend bei Grün auf eine Kreuzung fuhr, kam ums Leben. Jedes Rennen muss zur Anzeige gebracht werden Polizei und Justiz lassen zunehmend mehr Härte gegen Menschen wie Hamdi H. und Marvin N. walten. Das ist gut und richtig so. Jedes festgestellte Rennen, ob nun Menschen in Gefahr gebracht wurden oder nicht, muss weiter konsequent verfolgt und zur Anzeige gebracht werden. Gegen die, denen das Leben eines anderen offensichtlich egal zu sein scheint, hilft nur die ganze Härte des Gesetzes. Und auch wenn sie vielleicht einfach nur zu dumm sind, um zu verstehen, dass ihr Handeln schwerste Konsequenzen haben kann – wenn man ihnen Führerschein und das Auto, das in ihren Händen zur Waffe wird, wegnimmt, und eine empfindliche Strafe verhängt, lernen sie es vielleicht.