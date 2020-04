Corona-Lockerungen: Jetzt sind die Bürger gefragt

Nun sollen auch wir in Berlin also langsam wieder ins Leben einsteigen. Viele Läden dürfen öffnen, wenn auch unter Auflagen. Die Kitas werden wieder mehr Kinder betreuen, wenn immer mehr Eltern wieder ihre Berufstätigkeit aufnehmen. Demonstranten und Gottesdienstbesucher müssen weiter mit Beschränkungen leben. Sportanlagen unter freiem Himmel sind wieder frei, auch wenn wegen der Distanz-Regeln an einen regulären Trainingsbetrieb zunächst nicht zu denken ist. In Bussen und Bahnen tragen wir künftig alle einen Mundschutz, und wenn wir uns nur den Schal übers Gesicht ziehen.

Was der rot-rot-grüne Senat am Dienstag beschlossen hat, ist das Ergebnis einer schwierigen Abwägung. Der Wunsch nach normalem Alltag steht dem Risiko eines erneuten Aufflammens der noch lange nicht eingehegten Covid-19-Pandemie entgegen. Dass eine solche Ausgangslage zu Meinungsverschiedenheiten führt, verwundert niemanden, wobei die Fronten nicht immer streng entlang der Parteigrenzen verlaufen. Viele Fragen bleiben allerdings noch offen Im Detail bleiben viele Fragen: Warum Masken im Bus, aber nicht im Laden? Wie sollen Kinder in den Kitas Abstand voneinander halten? Warum nur Läden unter 800 Quadratmetern und keine größeren, wo sich die Kunden besser verteilen? Darüber dürfen wir uns jetzt streiten, bis in zwei Wochen Bilanz gezogen wird. Waren wir zu kühn und die Infektionszahlen steigen wieder? Oder können wir die Lockerungsübungen ausweiten? Bisher hat der Senat den Rahmen für die nächsten Tage abgesteckt. Das war nötig, um nicht hinter anderen Bundesländern zurückzufallen und Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Mehr war kaum zu erwarten in einer Lage, in der es kein eindeutiges Richtig oder Falsch gibt. Klar ist aber: Es hängt von uns allen ab, wie sich die Pandemie weiter entwickelt. Wenn die Bürger nicht Abstand halten, kann die Politik gar nichts erreichen.