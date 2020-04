In Berlins Krankenhäusern sind ausreichend Intensivbetten und Beatmungsgeräte vorhanden

Berlins Krankenhäuser funktionieren in der Pandemie. Es sind ausreichend Intensivbetten vorhanden - doch die Situation bleibt ernst.

Meinung Coronavirus in Berlin: Noch ist alles im grünen Bereich

Berlin. Die gute Nachricht vorneweg: Es könnte alles viel schlimmer sein, auch in Berlins Krankenhäusern. Von Bildern wie aus Norditalien oder New York City, wo Covid-19-Patienten auf den Gängen sterben müssen und Ärzte abzuwägen haben, wen sie beatmen und wen nicht, sind wir in Berlin sehr weit entfernt.