Subventionsbetrug in Berlin - Verschmerzbare Einzelfälle

Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt in mindestens 41 Fällen wegen Subventionsbetrugs. Im Visier stehen Kriminelle, die im Zuge des Soforthilfeprogramms Zuschüsse ergaunert haben, die eigentlich Kleinstunternehmern, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern vorbehalten waren. Klar ist, die Investitionsbank Berlin (IBB), die die Mittel ausgezahlt hat, muss nun gemeinsam mit den Behörden für eine gründliche Aufklärung sorgen. Einen Anlass, die schnelle Coronakrisen-Hilfe von Senat und Förderbank generell infrage zu stellen, bieten die Betrugsdelikte allerdings nicht.

Anzunehmen ist zwar, dass die Zahl der Fälle weiter steigen wird. Doch selbst einige Hundert Straftaten sind angesichts von 200.000 Anträgen auf Soforthilfe dann doch verschmerzbare Einzelfälle. Man kann davon ausgehen, dass die Banker bereits vorab mit Trittbrettfahren kalkuliert hatten. Besonders hoch anzurechnen ist deshalb, dass die IBB dennoch das Beantragungssystem so einfach wie nur irgend möglich aufgesetzt hat. Während Unternehmer in anderen Bundesländern teilweise noch immer auf die Auszahlung von Zuschüssen warten, hat Berlin so zügig und unbürokratisch Hunderttausenden ehrlichen Gewerbetreibenden schnelle finanzielle Unterstützung ermöglicht.

Und warum das alles? Weil die Corona-Pandemie ein noch nie dagewesener Test für unsere Gesellschaft ist. In dieser besonderen Ausnahmesituation sind auch außerordentliche Lösungen gefragt. Investitionsbank und Senat sind in Sachen Corona-Soforthilfe in beispielloser Art und Weise vorangegangen. Auch, wenn es an der einen oder anderen Stelle berechtigte Kritik gibt an der genauen Ausgestaltung der Hilfsprogramme – die Zuschüsse konnten das Leid vieler Unternehmer in Berlin etwas lindern.

