Bloß kein Notabitur!

Berlin. Es ist eine schwierige Situation, in der sich die Schüler in Deutschland befinden. Der Unterricht findet nur online statt. Ein gemeinsames Lernen, gemeinsames Erarbeiten von Themen und auch das soziale Miteinander – das alles gibt es wegen der Corona-Krise nicht. Aber nun das Abitur in seiner bisherigen Form ganz aufgeben? Auf die Prüfungen nach den Osterferien verzichten? So wie es die Linkspartei in Berlin fordert? Das ist der falsche Weg.

Es stimmt, dass die Vorbereitungen zum Abitur durch geschlossene Bibliotheken und das Zuhause-Lernen sicherlich ungünstig waren. Und es stimmt, dass die Lernbedingungen für Jugendliche aus sozial schwächeren, kinderreichen Familien auch problematisch sind. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass der diesjährige Abi-Jahrgang ohnehin kaum noch Unterricht an den Schulen gehabt hätte. Die meisten Schüler lernen zudem schon seit Wochen – meist zu Hause – für das Abitur, nicht erst seit Beginn der Corona-Krise. Und zwei Drittel der Abiturnote stehen durch die Zensuren der vergangenen Halbjahre schon fest. Jetzt abzubrechen, würde denjenigen schaden, die sich ganz besonders auf die Prüfungen vorbereitet haben. Leistungswille würde bestraft werden. Zudem wäre das Abitur über Jahrzehnte mit dem Stempel eines „Notabiturs“ versehen. Auch das würde den Schülern nicht gerecht werden. Eine Abiturprüfung ist in diesen Tagen sicherlich eine Herausforderung: Kleinere Prüfungsgruppen müssen betreut werden. Lehrer und Schüler müssen Hygieneregeln einhalten. Einige Pädagogen werden ausfallen, weil sie zur Risikogruppe der Älteren gehören und sich nicht anstecken wollen. Aber diese Herausforderungen kann man bewältigen. Vielleicht werden die Schüler in einigen Wochen auch stolz darauf sein, dass sie ihr Abitur trotz der Krise gemeistert haben. Mehr zum Thema: Abiturprüfungen in Berlin sollen am Montag starten