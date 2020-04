Der Sparkurs zahlt sich in der Corona-Krise aus

Berlin. Finanzchefs neigen dazu, die Hand auf der Kasse zu halten, damit die Begehrlichkeiten nicht so groß werden. Aber in diesen Corona-Zeiten ist alles anders. Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) öffnet die Schleusen und lässt es buchstäblich Geld regnen. Drei Milliarden Euro stellt das Land insgesamt bereit, um die Folgen der Krise abzufedern und die Stadt am Leben zu erhalten. Vorläufig. Die Endabrechnung folgt nach der Krise. Es könnte also gut sein, dass es am Ende noch mehr sein wird.

Zum Vergleich: Um die Folgen des Berliner Bankenskandals abzufedern, bürgte das Land mit zwei Milliarden Euro für die Risiken. Der Unterschied besteht darin, dass damals nur gebürgt wurde. Tatsächlich wurde sehr viel weniger Geld fällig, heute verdient das Land sogar immer noch mit den damals unverkäuflichen Immobilien. Die Berlinovo, in die das Immobilienvermögen der Bankgesellschaft gesteckt wurde, erzielt noch heute Gewinne mit dem Verkauf der Grundstücke und Gebäude.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Das ist in dieser Krise anders. Das Geld fließt tatsächlich ab, sogar schneller als gedacht. Nach gerade einmal fünf Tagen waren die ersten 1,3 Milliarden Euro Soforthilfen vergangene Woche ausgezahlt. Jetzt folgt also die zweite Runde, um Existenzen zu sichern. Es macht sich bezahlt, dass Berlin seit 15 Jahren einen harten Sparkurs eingelegt und die Finanzen saniert hat. Anders wären die Herausforderungen der Krise nicht annähernd zu bewältigen.

Dass der Finanzsenator vorerst ohne Neuverschuldung auskommen will, ist ein beeindruckender Beleg dafür. Aber klar ist auch: Viel länger hält die Stadt diesen Ausnahmezustand nicht aus. Sollten sich die Anzeichen verdichten, dass die Disziplin und Geduld der Berliner sich in weiter sinkenden Infektionszahlen niederschlägt, sollte die Stadt wieder zurück ins Leben finden. So schnell es geht.