Schutzmasken: Scharfe Kritik an USA bringt nichts

Berlin. 200.000 Schutzmasken, die die Berliner Polizei bestellt hat, sind wohl auf dem Flughafen in Bangkok von ihrem Ziel abgekommen. Schuld, so der Berliner Senat, seien die USA, die die Lieferung konfisziert und in die Vereinigten Staaten umgeleitet hätten. Bei dieser Schilderung des Informationsstands hätten es Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel (beide SPD) belassen sollen. Taten sie jedoch nicht.

Das Verhalten der Vereinigten Staaten sei „ein Akt moderner Piraterie“, sagte Geisel und sprach von „Wildwest-Methoden“. Der Regierungschef selbst legte noch einen drauf und bezeichnete das Handeln von US-Präsident Donald Trump als „unmenschlich und inakzeptabel“.

Die derzeitige Lage ist eine Ausnahmesituation, nichtsdestotrotz sind es schwere Geschütze, die der Senat auffährt. Wer so scharf angreift, muss innerhalb von 24 Stunden auch in der Lage sein, genaue Belege dafür zu liefern. Donald Trump zu kritisieren, ist einfach.

Mit ihren Attacken haben es sich Müller und Geisel jedoch zu leicht gemacht und sind dabei unnötig weit vorgeprescht. Die Gepflogenheiten der Diplomatie über Bord zu werfen, nur weil es das Gegenüber auch macht, hilft nichts. Oder hätten sie bei gleichem Agieren Frankreichs Präsident Emmanuel Macron genauso öffentlich angegriffen?

Viele Fragen sind ungeklärt

Zumal viele Fragen ungeklärt sind. Wer hat die Schutzmasken produziert? Was genau ist am Flughafen in Bangkok vorgefallen? Und wohin ist die Schutzausrüstung nun für immer verschwunden? All das ist derzeit noch offen. Auch am Sonnabend konnte die Innenverwaltung nicht zur weiteren Aufklärung beitragen, musste sich in einem Punkt sogar korrigieren, während die US-Regierung und ein möglicher Hersteller den Fall dementierten. Angriffe in Richtung USA bringen da wenig. Wir haben wahrlich andere Probleme.

