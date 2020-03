Berlin. Das Land steht still, die Läden ohne Lebensmittel sind zu, die Hotels verwaist. Corona eben. Gleichwohl werden Debatten um Fragen angezettelt, die derzeit nicht wirklich weit oben auf der Agenda stehen.

Die versammelten Wirtschaftsverbände, von Handelskammer über Handelsverband bis zu den Lobbyisten der Hotels und Gaststätten fordern jetzt, den sommerlichen Versuch einer verkehrsberuhigten Friedrichstraße abzublasen. Einzelhändler und Hotels könnten zusätzlich zu den aktuellen Krisenlasten ein solches Experiment nicht verkraften. Deswegen soll alles so werden, wie es mal war. Mit Autoverkehr, engen Bürgersteigen, null Aufenthaltsqualität. Oder waren Sie irgendwann vor der Krise mal auf der Friedrichstraße bummeln?

Wenn es dem Frieden dient, kann man den Versuch auch verschieben und das Konzept noch verbessern. Was aber stutzig macht, ist die Ideenlosigkeit der Wirtschaftslobby gegenüber dem Megatrend, private Autos in den Städten zurückzudrängen. Dem Handel an der Friedrichstraße geht es schlecht. Das Quartier 79 stand schon vor dem Shutdown leer. Auch bei den Galeries Lafayette drängte sich das Volk nicht gerade.

Der Einzelhandel erlebt gerade eine weitere massive Verschiebung hin zum Onlinehandel. Wer dagegen ankommen will, muss Kunden ein Erlebnis bieten, das an der Friedrichstraße im aktuellen Zustand kaum zu haben ist. Zwar sind viele Touristen an der Friedrichstraße unterwegs. Aber die gehen zu Fuß und würden sich über mehr Platz freuen. Mit einer reinen Abwehrhaltung und der überholten Position, Autos müssten auch in der per U-Bahn bestens erschlossenen Stadtmitte immer und überall fahren dürfen, wird Berlins Innenstadt nicht attraktiver. Urbane Zukunft sieht anders aus als die Friedrichstraße heute.

