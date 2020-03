Verkehrsplanung in Berlin – Ohne Moos nichts los

Ob bei Straßen, Brücken oder Schienenwegen: An Verkehrsprojekten, die in Berlin geplant, gebaut oder deren Substanz saniert werden muss, mangelt es beileibe nicht. Im Gegenteil: Auf der einen Seite hat sich etwa bei Brücken ein beträchtlicher Sanierungsstau angesammelt. Auf der anderen Seite fehlen Mitarbeiter, um Berlins Infrastruktur der Zukunft zügig zu planen.

Ein mächtiger Schlag ins Kontor ist da eine Mitteilung der Senatsverkehrsverwaltung. Mindestens 145 Vollzeitstellen zusätzlich werden zum Jahresende bei der Landesverwaltung verwaist sein, die Mitarbeiter wechseln zur Autobahn GmbH, der bundeseigenen Behörde, die ab 2021 Planung und Bau deutscher Autobahnen alleine verwaltet.

In der Senatsverkehrsabteilung reißt das eine Riesenlücke. Denn viele der Mitarbeiter, die künftig in der Autobahngesellschaft arbeiten, kümmerten sich bislang zugleich auch um andere Straßen- und Brückenbauprojekte in Berlin. Die Möglichkeit, die Planfeststellungs- und Genehmigungsbehörden für Autobahnen weiter unter Landesverwaltung zu behalten, hätte es gegeben, sie wurde jedoch nicht genutzt. In einer Zeit, in der Bauingenieure begehrt sind, ist es unverständlich, dass Berlin den Abgang der Bereiche samt der dort beschäftigten Fachkräfte einfach hinnimmt.

Selbst wenn Berlin die Behörde behalten hätte, wären einige Mitarbeiter von sich aus zur Bundesbehörde gewechselt. Wegen der besseren Bezahlung. Hier liegt das strukturelle Problem. Im Zweifel kann Berlin aus Tarifgründen mit Gehältern und Besoldung auf Bundesebene nicht mithalten. Von Löhnen, die zuletzt in der freien Wirtschaft aufgerufen wurden, ganz zu schweigen. Dem Land geht es hier wie den Bezirken, die regelmäßig ihre Planer an die Senatsverwaltungen verlieren. Letztlich gilt hier wie dort: Am Ende würde nur die Möglichkeit helfen, besser bezahlen zu können.

