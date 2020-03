Lasten müssen in der Corona-Krise gerecht verteilt werden

Das Coronavirus kann jeden treffen. Ein ambitionierter Kanzlerkandidaten-Kandidat wie Friedrich Merz ist ebenso wenig gefeit gegen Covid-19 wie der israelische Botschafter Jeremy Issacharow. Beide sind positiv getestet worden. Das hat Folgen bis in die höchsten Kreise der Berliner Politik. Weil er mit dem Botschafter vor nicht einmal zehn Tagen bei einer Veranstaltung im Abgeordnetenhaus gesprochen hatte, muss nun auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller erst einmal in die häusliche Isolation.

Auch dieser Vorgang macht noch einmal den Ernst der Lage klar. Die Welt steht still und mit ihr auch Berlin. Dabei ist es meiner Meinung nach fast müßig, darüber zu streiten, ob die Regierungen nun früh und konsequent genug gehandelt haben, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Allenfalls für die nächste Pandemie lassen sich im Rückblick sicherlich Lehren ziehen. Aber für uns alle gilt es jetzt, sich mit der Notstands-Situation zu arrangieren und nach vorne zu blicken.

Staat muss Ausgleich zwischen vielen Verlierern und wenigen Gewinnern übernehmen

Die wichtigste Frage neben dem Kampf um genügend Krankenhauskapazitäten für die befürchtete Welle schwerer Krankheitsfälle dreht sich darum, wie die Lasten der Krise gerecht verteilt werden. Um das einigermaßen zu gewährleisten und damit die Akzeptanz der massiven Einschnitte in unser aller persönliches Leben zu rechtfertigen, dürfen nicht die einen ihre wirtschaftliche Existenz verlieren und andere prächtige Geschäfte machen.

Neben den notwendigen und unbürokratischen Hilfen für Unternehmen muss der Staat auch ein Stückweit den Ausgleich zwischen den vielen Verlierern und den wenigen Gewinnern der Krise übernehmen. Wenn am Ende alle zehn oder 20 Prozent weniger haben, ist das leichter zu ertragen, als wenn viele pleitegehen, die anderen aber noch wohlhabender sind als vorher. Da geht es zunächst um die laufenden Kosten für viele Betriebe.

Banken dürfen ihre Kunden nicht verhungern lassen

Auf Steuerzahlungen von stillgelegten Kneipen und Läden oder beschäftigungslosen Fahrdiensten oder Konzertagenten kann der Staat von sich aus verzichten. Aber es sollte geregelt werden, dass auch Mieten, Kredit- oder Leasingraten von Fahrzeugen nicht nur nach Gutdünken der Kapitalgeber gesenkt oder gestundet werden. Der Staat rettet die Banken, da darf es nicht sein, dass sie am Ende ihre Kunden eben doch verhungern lassen. Wer ohne eigene Schuld nichts mehr verdient, darf nicht durch laufende Kosten ruiniert werden. Und es ist auch nicht einzusehen, warum Hilfszahlungen aus öffentlichen Kassen nur zu bestimmten Branchen direkt durchgereicht werden sollen.

Wir werden die Krise nur gemeinsam durchstehen, wenn alle Teile der Gesellschaft Opfer bringen. So könnte es auch Sonderabgaben für Lieferdienste, Online-Bildungsanbieter, Lebensmittelhändler oder andere Branchen geben, die in der Krise beste Geschäfte machen.

Hamsterkäufe: Appelle scheinen nicht auszureichen

Niemand bemühe hier die Marktwirtschaft: Der Staat greift schon jetzt so stark wie nie ins Wirtschaftsleben ein, der Marktmechanismus ist außer Kraft gesetzt. Das gilt auch für die Waren in den Supermärkten. Wenn selbst ein Großhändler wie Metro kein Toilettenpapier mehr verkaufen kann, dann haben die Hamsterkäufer den Markt zerstört. Dann müssen Regeln her, die der Staat setzen muss. Appelle scheinen nicht auszureichen, um Überbesorgte oder Geschäftemacher vom Hamstern abzuhalten. Aber wir sind es denjenigen schuldig, die die Hauptlast der Corona-Krise tragen. Wenn Krankenpfleger oder Polizistinnen nach einer langen Schicht keinen Reis mehr zum Abendessen kaufen können, dann muss man bestimmte Waren eben rationiert abgeben. Wer von Ausgangssperren spricht, der kommt um staatliche Eingriffe in die Wirtschaft nicht herum.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog über die neusten Entwicklungen in Sachen Coronavirus in Berlin. Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Virus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.