Corona: Berlins Zögern und Zaudern kostet Menschenleben!

Sebastian Geisler verbrachte die vergangenen Tage in Spanien mit Ausgangssperre. Bei der Ankunft in Berlin-Tegel war er schockiert.

Berlin ist oft ärgerlich, diesmal ist es schockierend. Ich habe emotional zehrende Tage in Südspanien hinter mir. Gewiss: Über meinem Ferienort bei Malaga schien die Sonne. Die Ausgangssperre wegen des Corona-Virus war auf der Liege mit Bier erträglich, Urlaub halt. Und doch trank ich ein bisschen auch gegen die Angst.

Seit zwei, drei Tagen nämlich jeden Morgen dasselbe: Im Deutschlandfunk-Nachrichtenpodcast Katastrophenmeldungen wie aus einem Endzeit-Film. Zahlen zu Corona-Infizierten und Toten, geschlossene Grenzen, Dax in wenigen Tagen mehr als 40 Prozent eingebrochen, stündlich wurde es dramatischer. Und Spaniens Reaktion erlebte ich eindrücklich: Strände wurden geschlossen und mit Flatterband abgesperrt, Restaurants plötzlich zu. Im Fernsehen war ein "Zuhause bleiben"-Symbol dauereingeblendet. Auf den Anzeigen über der Autobahn eine „Alarmzustand“-Warnung, nur noch „begründete Reisen“ erlaubt.

Begründet heißt: Lebensnotwendige Besorgungen in Apotheken und im Supermarkt, wo die Verkäuferinnen plötzlich Mundschutz trugen, einige sogar diese Atemmasken, deren Werbung auch in meinem Facebook-Feed auftauchten. Schon am Sonntag kaum Verkehr, die Straßen - hier passt es wirklich mal - wirkten wie ausgestorben, ein Supermarkt ließ die Menschen am Eingang anstehen und nur noch in Kleingruppen mit Abstand hinein. Polizei war unterwegs, durch die Urlaubssiedlung fuhr ein Lautsprecherwagen mit scharfen Warnungen und dankte für die „cooperación“. Wer gegen die Ausgangssperre verstößt, dem drohen harte Strafen bis hin zu mehrjähriger Haft, heißt es.

Am Flughafen Malaga ist die Sorge mit Händen zu greifen

Am Montag Fahrt über fast leere Autobahnen zum Flughafen Malaga. Die Besorgnis, der Ernst der Lage sind dort mit Händen zu greifen: Viele Reisende tragen Mundschutz, es gibt Durchsagen, man solle einen Sicherheitsabstand zu anderen einhalten, die Menschen bemühen sich darum redlich, selbst in der Schlange vor dem einzigen Stand, der noch ein paar Sandwiches verkauft. Alles andere hat ja zu.

An der Security haben Mitarbeiter mit Paketband auf dem Boden neue Abstandsmarkierungen aufgebracht, die streng zu beachten sind. Plötzlich gehen zwei Personen mit Ganzkörperanzügen und Atemschutzmasken durchs Terminal, Passagiere weichen zur Seite. Erleichterung beim Abflug. Oder sind wir alle längst infiziert? „Das ist jetzt unser Tschernobyl-Moment“, sage ich altklug zu meinem Bruder am Telefon. Der sitzt gerade in Kapstadt fest und wartet auf die Ausreise. Telefon aus, Abflug.

Berlin wirkt wie eine andere Welt

Gut drei Stunden später die Landung in Tegel. Doch Berlin wirkt wie eine andere Welt. Im Flughafenbus werden wir dicht gedrängt übers Rollfeld gefahren, nur zum Fahrer gibt es eine provisorische Absperrung, die aber entfernt irgendwer, weil sonst nicht alle Passagiere ins Fahrzeug passen. Am Gepäckband stehen die Menschen dicht an dicht. Desinfektionsmittel in den Toiletten - in Spanien schon vor Tagen selbst in Restaurants beinahe Standard - sehe ich nicht.

Dafür ein paar Aushänge: In der chinesischen Provinz Wuhan gebe es dieses Corona-Virus, das sich „weltweit“ ausbreite, daher solle man öfter mal Hände waschen. Ich bin einerseits wirklich entsetzt über diese Sorglosigkeit, andererseits aber auch irgendwie erleichtert. In Berlin ist alles so herrlich normal. Eine trügerische Sicherheit. So müssen sich, denke ich, auch die Menschen in den Ostblock-Staaten gefühlt haben, die von der unsichtbaren Gefahr durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl erst mal außer Beschwichtigungen nichts mitbekamen.

Bei Twitter und Facebook lese ich erstaunte Posts von Menschen, die sogar bei der Ausreise (!) aus anderen Teilen der Welt noch die Temperatur gemessen bekamen. In Berlin bei der Einreise aber interessiere sich niemand dafür, wo sie waren, ob sie womöglich längst corona-positiv sind - und wohin sie das Virus dann tragen könnten.

Berlins Führung zaudert - deshalb werden Menschen sterben

In den Tageszeitungen lese ich schwere Vorwürfe an den rot-rot-grünen Senat, sich wegzuducken und auf „bundeseinheitliche“ Regelungen zu pochen. Der Föderalismus mag generell träger sein als Zentralstaaten, aber wer in Verantwortung steht, steht in Verantwortung. Wie kann Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) selbst am Dienstag noch sagen, Spielplätze werden nicht geschlossen, denn Kindern könne man beibringen, „Abstand zu halten“? Hatte diese Frau schon mal mit Kindern zu tun? Ist sie mit Menschen, die sich auskennen, irgendwie im Austausch?

Warum setzen sich Berliner ins Café und aufs Tempelhofer Feld? Warum treffen sich einige sogar zu „Corona-Partys“? Haben sie nicht mitbekommen, was es heißt, wenn ein potenziell tödliches Virus sich exponentiell verbreitet? Und warum sagen es ihnen die Verantwortlichen nicht eindringlich und greifen durch?

Berlin hat durch Zuwarten, Zögern und Zaudern wertvolle Tage verloren im Kampf gegen das Virus und seine rasante Ausbreitung. Diese Bräsigkeit wird, man muss es so deutlich sagen, nach allem, was wir wissen, Menschenleben kosten. Das ist unverzeihlich.

