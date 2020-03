Gestaffelte Schulschließungen: Absurdes Berlin!

Berlin. Wenn die angestellten Lehrer streiken, geht es. Wenn die Erzieher in den Kitas und Horten für eine bessere Bezahlung die Arbeit tageweise niederlegen, geht es. Dann wird den Eltern zugemutet, kurzfristig für die Betreuung ihrer Kinder zu sorgen. Und sie schaffen es in der Regel. In einem Krisenfall, wie bei der momentanen Pandemie, gibt es ein abgestuftes Verfahren.

Am Montag schließen in Berlin die Oberstufenzentren. Am Dienstag alle anderen Schulen, von Grundschule über Sekundarschulen bis zu den Gymnasien. Der Senat begründet die längere Offenhaltung eines Großteils der Schulen damit, dass die Betreuung der Kinder organisiert werden muss. Aber Eltern können auch schnell handeln, wenn es dringend notwendig ist – siehe oben. Andere Bundesländer sind konsequenter. Bayern und das Saarland schließen alle Schulen ab Montag. Es ist doch auch den Schülern nicht zu vermitteln, wieso die einen schon frei haben und die anderen, gerade in den weiterführenden Schulen, noch am Montag in die Klassen gehen sollen. Viele Mädchen und Jungen werden am Montag zu Hause bleiben.

Das Berliner Vorgehen ist ebenso aus der Sicht vieler Lehrer unverständlich. Wieso müssen sich die Pädagogen, von denen etliche älter sind und damit zur Risikogruppe gehören, noch einen weiteren Tag der Gefahr aussetzen, dass sie mit dem Coronavirus angesteckt werden? Allein aus Fürsorgepflicht für sein Personal müsste der Arbeitgeber, also das Land Berlin, die Schulpflicht am Montag beenden.

Es gibt zwei Ausnahmen: Die wichtigen Prüfungen, wie das Abitur, sollten, wenn es eben geht, durchgeführt werden. Dafür kommen ja auch nur relativ kleine Gruppen zusammen. Und wer gar keine Möglichkeit sieht, sein Kind zu versorgen, braucht weiterhin vom Staat eine unbürokratische Betreuung. Das muss der Senat gewährleisten.

