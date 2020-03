Berlin. Es sind dramatische Zeiten – weltweit, in Europa, in Deutschland, in Berlin. Die rasante Ausbreitung des Coronavirus, die steigende Zahl der Infizierten und der Todesopfer hat die Welt in eine Krise gestürzt, deren Ausmaß sich die meisten von uns noch vor wenigen Wochen nicht hätten vorstellen können.

Jetzt geht es darum, das Leben in der Krise zu gestalten. Ohne dass die Angst unser Handeln bestimmt. Ohne dass Panik ausbricht. Das ist nicht einfach, wie die letzten zwei Wochen uns in Berlin und den anderen Bundesländern gezeigt haben. Oder hätten Sie sich vorstellen können, dass Menschen Desinfektionsmittel aus Krankenhäusern und von Kinderkrebsstationen stehlen, dass andere sich um Toilettenpapier streiten und es zu Hamsterkäufen diesen Ausmaßes in Berlin kommt? Ich hoffe sehr, dass wir uns alle besinnen – und besonnen handeln.

Berlinerinnen und Berliner bieten Nachbarn Einkäufe und Botengänge an

Denn das oberste Ziel muss jetzt sein, dass wir alle dafür sorgen, dass die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt wird, damit unser Gesundheitssystem nicht kollabiert, damit in den Krankenhäusern die Intensivbetten und Beatmungsgeräte für die Patienten zur Verfügung stehen, die sie wirklich brauchen.

Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Ich habe Hoffnung, dass wir die Corona-Krise meistern werden. Indem wir in den nächsten Wochen, vielleicht sogar bis zum Sommer, unsere direkten sozialen Kontakte einschränken, lieber zu Hause bleiben als in die Kneipe zu gehen oder mit dem Rad zur Arbeit fahren. Und dass wir denjenigen helfen, die zur Risikogruppe zählen. Ich habe mich gefreut, dass in zahlreichen Berliner Hausfluren jetzt Zettel hängen, auf denen Mitbewohner anderen ihre Hilfe bei Einkäufen oder Botengängen anbieten. So muss es sein.

Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Virus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Auch wir, die Berliner Morgenpost, stehen angesichts der Corona-Krise vor großen Herausforderungen. Seit Donnerstag arbeiten die Reporter mobil von zu Hause in Berlin aus. Wir bieten Ihnen neben der Zeitungsausgabe an, jetzt auf unser E-Paper zu wechseln, das Sie auf dem Desktop, dem Tablet oder dem Smartphone lesen können, denn uns ist klar: Auch unsere Zeitungszusteller können krank werden. Mit dem E-Paper sind Sie weiterhin umfassend informiert. Und natürlich berichten wir über die neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise schnell digital – also auf unserer Website morgenpost.de.

Außerdem informieren wir Sie zwei Mal täglich, am Morgen und am Abend, per Newsletter über alle wichtigen Informationen zur Corona-Krise. Und ab Sonnabend gibt es von unserem Autoren Hajo Schumacher und seiner Ehefrau, der Psychologin Susanne Schumacher, den täglichen Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost: „Wir gegen Corona – Arbeit, Familie, Liebe“. Das alles ist zu finden unter morgenpost.de

Lassen Sie sich ermutigen. Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf. Und helfen Sie mit, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Gemeinsam bestehen wir in der Krise.