Immer mehr Menschen ziehen vom Land in die Stadt - auch weil es dort eine bessere Verkehrsanbindung gibt.

Auch an der Mobilität wird sich die Frage entscheiden, ob der ländliche Raum in Deutschland eine Zukunft hat. Fakt ist, dass die Versorgung dünn besiedelter Gebiete für staatliche Verkehrsgesellschaften immer mehr zum Minusgeschäft wird, weil seit Jahren mehr Menschen von Dörfern in die Städte ziehen.