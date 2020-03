Helfen neue Schreibweisen? Zwei Meinungen zum „Gendern“

Pro: Gerechtigkeit fängt mit dem Sprechen an

Von Anna Lindemann

Arzt, Pilot, Handwerker: Sie alle sind Männer, generisches Maskulin hin oder her. Niemand würde ernsthaft sagen, der Klempner ist schwanger oder der Läufer ist die schnellste Frau. Mit der männlichen Form assoziieren wir Männer, da ist es dann auch egal, ob wir Frauen und nicht-binäre Menschen theoretisch mitmeinen oder nicht. Praktisch schließen wir sie aus.

Ihnen wird intuitiv weniger oder zumindest anderes zugetraut: Wer in ein Taxi steigt, erwartet einen männlichen Fahrer, und wer zum Fußball geht, will in der Regel Männern zugucken. Das hat verschiedene und strukturelle Ursachen, aber es beginnt beim Sprechen. Nicht-männliche Menschen sind im Deutschen unsichtbar.

Die Lösung könnte so einfach sein: Gerechtes Gendern. Wenn möglich benutzen Sprechende die versachlichte Form, wenn nicht, dann weichen Redner und Rednerinnen auf die Pluralform aus oder Autor*innen halten sich mit dem Gendersternchen kürzer. Unter Deutschen wird das Gendern aber bestenfalls als unnötig und sperrig, öfter aber noch als Gefährdung oder gar Zerstörung der deutschen Sprache abgetan – zu Unrecht.

Sprache ist nicht nur formbar, sondern hält auch extrem viel aus. Denn: Sie bildet immer den Zeitgeist ihrer Umgebung ab, da ist Widerstand zwecklos. Heute „googlen“ wir Dinge, die wir früher „nachschlugen“, nach einem Komma schreiben wir „dass“ anstatt „daß“, und wir essen „Schokoküsse“, die früher anders hießen. Jede Generation hat ihren eigenen Slang, jede Region ihren eigenen Dialekt. Und nicht zuletzt geht die sogenannte „Schönheit der Deutschen Sprache“ auch nicht an verschachtelten Nebensätzen und Wörtern mit 44 Buchstaben zugrunde („Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung“). Nicht unser sprachliches Kulturgut ist also in Gefahr, sondern ein Weltbild, in dem nicht-männliche Personen nur im Hintergrund auftauchen.

Bei vielen Studierenden ist das schon angekommen: Wenn ich mich mit meinen Kommiliton*innen über Professor*innen beschwere, dann geht das auch gendergerecht. Das Sternchen wird beim Sprechen einfach zu einer kurzen Pause, einer überbetonte Silbentrennung. Das mag vielleicht befremdlich und vielleicht sogar lächerlich wirken. Aber es hindert nicht meinen persönlichen Sprech- oder Lesefluss. Gendern ist keine Sprachbarriere, es ist schlicht und einfach Gewöhnungssache. Alles was wir brauchen, ist ein bisschen Kreativität, viel Routine und Geduld. Aber in erster Linie Einsicht: Eine gerechte Welt geht nur mit gerechter Sprache.

Contra: Mit Sternchen allein verändern wir nichts

Von Uta Keseling

Im Jahr 2013 kam Kreuzberg mit einer Straßenbenennungsposse international in die Schlagzeilen: Die Bezirksverordneten verweigerten ausgerechnet dem jüdischen Aufklärer Moses Mendelssohn einen Platz – und zwar mit der skurrilen Begründung, er sei keine Frau gewesen. Was man dem Mann prinzipiell ja auch nicht vorwerfen kann. Doch in dem grün regierten Bezirk gilt bei Straßenbenennung seit 2005 eine Frauenquote. Eigentlich.

Eigentlich ist die Idee gut: Frauen sollen im Straßenbild mehr gewürdigt werden. Seit 2017 gilt das sogar berlinweit. Die Umsetzung scheitert jedoch immer wieder an der Realität. Denn solange weniger Frauen als Männer bekannt und berühmt werden, gibt es eben auch weniger klingende Namen, die sich auf Straßenschildern zu würdigen lohnen. In Kreuzberg löste man das Problem damals, bevor es zu peinlich wurde, mit einem Wortungetüm. Der Platz heißt nun „Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz“. Ob Fromet Mendelssohn, Geschäftsfrau, Theaterfreundin, Mutter von zehn Kindern, die Rolle als Quotenfrau an der Seite ihres Mannes gefallen hätte, sei dahingestellt.

Ähnlich verquer ist es mit der Gleichstellung in der Alltagssprache. Es begann in den 1980er-Jahren mit dem Binnen-I, das StudentInnen aufbrachen und das vorübergehend sogar in der Berliner Verwaltung verpflichtend war, bis der Duden 2001 beschied: keine Großbuchstaben innerhalb von Wörtern. Aktuell gilt nach dem Gender-Sternchen * und dem neutralen Endungs-x („Professorx“) der „Gender-Gap“ als korrekte Schreibweise. Ein Unterstrich_, der sich nur schwer mitsprechen lässt. Wem nützt so etwas?

Sprache beeinflusst unser Denken und Handeln – vielfältige Studien haben das bewiesen. Aber eben nur, wenn sie auch gesprochen wird. In Mode ist derzeit die Verdopplung von Personenbezeichnungen. Politiker und Politikerinnen wollen darin Bürgerinnen und Bürgern ein Vorbild sein. Diese politisch korrekte Mode lieben manche so sehr, dass sie selbst von „Jungen und Mädchen“ statt von Kindern sprechen oder von „Erziehenden“ statt von Eltern. So wird aus geschlechergerechter Sprache ein sinnentleerter Refrain.

Seit Männer auch Kranke pflegen und Kinder erziehen, sind Krankenschwestern und Erzieherinnen als Sammelbegriffe passé. Umgekehrt haben Unternehmen heute selbstverständlich auch Vorständinnen. Das versteht jeder, es funktioniert. Warum? Weil die erste Bedingung für ein geschlechtergerechtere Sprache schlicht eine gerechtere Welt ist.