Berlin. Es ist ein Stoppschild, das der Hauptausschuss der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg aufgestellt hat: Der Bezirk will nicht mehr Häuser im Vorkaufsrecht erwerben, um sie dann der umstrittenen Genossenschaft „Diese eG“ zu übergeben.

Was ist passiert? Die „Diese eG“ war eine Genossenschaft ohne viel Kapital – aber mit viel Unterstützung durch die Politik. Vor allem durch Grünen-Politiker. In Friedrichshain-Kreuzberg bekam die Genossenschaft fünf Häuser, für die der Bezirk das Vorkaufsrecht geltend gemacht hatte. Die Politik wollte verhindern, dass die Häuser zu sehr hohen Preisen am Immobilienmarkt verkauft werden – mit allen negativen Folgen für die Mieter. In Tempelhof-Schöneberg war es eine Immobilie mit 39 Wohnungen, die die „Diese eG“ über das Bezirksamt übernahm. Mit diesem „Geschäftspartner“ soll nun – zumindest in Tempelhof-Schöneberg – Schluss sein. Der Bezirk soll nicht mehr zugunsten der Genossenschaft agieren. Denn es gibt viele offene Fragen. Die Genossenschaft konnte die Käufe nur mit Hilfe der Politik stemmen.

Umstritten ist, ob dabei im Zusammenspiel zwischen Bezirken, Senat und Investitionsbank (IBB) Regeln für Förderleistungen gebrochen wurden. Warum also vergab die IBB die Kredite trotz wirtschaftlicher Risiken? Wurde eventuell indirekt Geld der Steuerzahler für hochriskante Immobiliengeschäfte verwendet, nur damit Wohnungen nicht auf den freien Immobilienmarkt kamen? Diese Fragen stellt mittlerweile die Opposition. Die CDU erwägt sogar, einen Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus einzusetzen. Wer auch Klarheit über die Geschäfte verdient, sind die Menschen, die in den Wohnungen leben und womöglich Anteile der Genossenschaft gekauft haben. Der Rechnungshof muss die Vorgänge prüfen und eine Bewertung abgeben.

