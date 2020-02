Impfen ist so wichtig wie nie

Berlin. Das Coronavirus hält derzeit das ganze Land in Atem. Da tritt eine andere medizinische Meldung in den Hintergrund, die zu anderen Zeiten erneut für große Diskussionen gesorgt hätte und viel über die grundsätzliche Bedeutung von Impfungen sagt: Ab dem 1. März gilt in Deutschland die Impfpflicht gegen Masern. Alle Kinder, die in Kitas und Schulen gehen, sowie deren Lehrer und Erzieher, die nach 1970 geboren wurden, müssen nun eine Impfung gegen das Virus nachweisen.

Lange wurde darüber gestritten, ehe der Bundestag im November die Masernimpfpflicht beschloss. Kritiker sprechen von einem Eingriff in das Grundrecht auf die körperliche Unversehrtheit, einer Beschränkung der Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Ein schwerer Vorwurf. Umso wichtiger, ihm mit Fakten zu begegnen, die für die Pflicht sprechen: Zwischen Herbst 2014 und Sommer 2015 kam es zu insgesamt 1359 Masernfällen in Berlin. 2019 fiel die Zahl auf nur noch 22. Das ist nicht viel, und dennoch: Jede Ansteckung mit Masern ist unnötig und eine zu viel. Masern sind hoch ansteckend. Bei bis zu einem von drei Patienten treten schwerwiegende Komplikationen durch das Virus auf. Corona-Krise zeigt, wie wichtig flächendeckende Impfungen sind Die Krankheit kann Lungen- oder Hirnhautentzündung auslösen und tödlich enden. Auch langfristig bleibt das Immunsystem von Betroffenen geschwächt. Zwar hat jeder Mensch ein Recht, diese Gefahr für sich in Kauf zu nehmen. Nicht jedoch, durch sein Handeln jene mit einer Masernansteckung zu gefährden, die sich selbst nicht davor schützen können, wie etwa Säuglinge, die noch zu jung für die Impfung sind. Wie wichtig flächendeckende Impfungen sind, zeigt aktuell auch die Corona-Krise: Einen Stoff gegen das Virus gibt es noch nicht. Doch schon mit einer Grippeschutzimpfung, kann gerade jetzt jeder sich – und alle anderen – vor zusätzlichen Risiken bewahren.