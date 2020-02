Kommentar Die Politik muss auf das hören, was die Unternehmen bewegt

Schon bei zwei Konjunktur-Umfragen im vergangenen Jahr hatte die Industrie- und Handelskammer dem Berliner rot-rot-grünen Senat auf sehr deutliche Weise Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. In weltpolitisch und konjunkturell schwierigen Zeiten forderten viele Unternehmer vor allem ruhigeres Fahrwasser in Berlin, verbunden mit Bürokratieabbau und größeren Anstrengungen im Bereichen Digitalisierung. Gekommen ist hingegen der hoch umstrittene Mietendeckel und eine – von vielen Firmen so empfundene – Verschärfung der Kriterien zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen.