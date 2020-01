Ein Bezirk ist keine Großstadt

Berlin. Ein Bezirk mit 410.000 Einwohnern, Tendenz weiter stark steigend. In Ostdeutschland zählen nur Leipzig und Dresden mehr Einwohner als Pankow. Die Erfolgsgeschichte des 2001 aus den drei Alt-Bezirken Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee zusammengefügten Groß-Bezirks ist beachtlich. Gleichwohl scheint es bedenklich, wenn angesichts der schieren Masse nun von der „Großstadt Pankow“ die Rede ist.

Ein Berliner Bezirk ist eben keine eigene Stadt, sondern Teil der noch viel größeren Metropole Berlin. Es ist der Weisheit der Vorväter von 1920 zu danken, dass es in der Region eben keinen Flickenteppich einzelner größerer und kleinerer Kommunen gibt, sondern eine Einheitsgemeinde Groß-Berlin. Und bei allem Respekt vor den lokalen Identitäten: Die meisten Neubürger ziehen nicht zu, weil sie unbedingt in einer Verwaltungseinheit Pankow leben wollen, sondern weil es dort lange noch freie Wohnungen gab und der Norden des Bezirks noch Raum für neue Stadtquartiere bietet.

Dennoch verweist eine Marke wie 400.000 Einwohner auf Berliner Strukturprobleme. Als kleinste Einheit, auf der sich politische Willensbildung abspielt, ist das viel zu groß. Richtige Städte dieser Größenordnung haben natürlich Ortsbeiräte oder andere Gremien, die die Menschen vor Ort vertreten. In Berlin mangelt es auch wegen des Fehlens kieznaher Strukturen an demokratischer Kultur. Von Buch aus ist es fast egal, ob eine politische Entscheidung im Bezirksrathaus Pankow oder im Roten Rathaus in Mitte gefällt wird. Es ist in jedem Fall sehr weit weg.

Zum 100. Jubiläum Groß-Berlins wird es höchste Zeit, sich noch einmal grundsätzlich über die Verfasstheit des Gemeinwesens, über die Arbeitsteilung zwischen Land und Bezirken sowie über mehr Repräsentanz in den Stadtteilen zu unterhalten.