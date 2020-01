Kommentar Radfahren in Berlin - täglich ein Kampf David gegen Goliath

In Berlin wird um die erste Radfahrerin getrauert, die 2020 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Ein Lkw erfasste die Frau am Kottbusser Tor in Kreuzberg. Beim Abbiegen. Wieder einmal – und doch verschlägt es einem immer wieder die Sprache.