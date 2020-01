Berlin braucht mehr Mut zum Bauen

Berlin. Das Anschutz-Areal an der Spree in Friedrichshain könnte zu einem Musterbeispiel für Stadtentwicklung werden. Aus der einstigen Brache ist innerhalb eines Jahrzehnts ein Stadtquartier mit Entertainment-Angeboten, Bars und Restaurants, Hotels sowie Wohngebäuden geworden. Gebaut haben allerdings nur die privaten Entwickler, denn die Politik hat bislang in der eigentlichen Erfolgsgeschichte keine rühmliche Rolle gespielt.

Jahrelang wurde versäumt, für das beabsichtigte Ziel, in dem reinen Investorenquartier auch auf landeseigenen Grundstücken Wohnungsbau stattfinden zu lassen, den nötigen Platz zu schaffen. Denn dass die BSR ihren Betriebshof braucht, ist unbestritten. Es ist aber unverständlich, dass die Suche nach Ersatz Jahre zu spät begonnen hat und angesichts des zunehmenden Konkurrenzdrucks auf bebaubare und zugleich auch noch bezahlbare Flächen nun wohl als gescheitert angesehen werden muss.

Doch um diesen Fehler jetzt noch zu korrigieren, sind beherzte Ideen und schnelle Lösungen gefragt, damit wenigstens ein Teil der ursprünglich mehr als 1000 geplanten landeseigenen Wohnungen entstehen können. Die beauftragte Machbarkeitsstudie darf keine Verzögerungstaktik sein, hinter der sich die Politik vor eindeutigen Entscheidungen versteckt. Diese Taktik kennen die Berliner zur Genüge – etwa beim ICC, wo viel Geld in Studien versenkt wurde, ohne dass das Gebäude wieder einer Nutzung zugeführt wurde. Senat und Bezirk sollen nicht prüfen, ob man das BSR-Gelände zum Zwecke eines Wohnungsbaus in den oberen Etagen überdeckeln kann, sondern wie. Denn der Beweis, dass so etwas technisch möglich ist, haben andere Städte längst erbracht. Der Anspruch muss sein, dass dort die dringend benötigten Wohnungen entstehen. Dazu benötigt es politischen Entscheidungswillen. Mehr nicht.

Mehr zum Thema:

BSR-Betriebshof blockiert Wohnungsbau in Friedrichshain