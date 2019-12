In Berlins Ämtern hilft eines besonders: mehr Personal

Berlin. Es gibt einen Hoffnungsschimmer: Seit Jahren klagen die Jugendämter in den Bezirken über Personalnot und hohe Arbeitsbelastung – geschehen ist aber lange nichts. Nun hat sich die Situation deutlich verbessert, wenn es auch noch keinen Grund zur Entwarnung gibt. War vor zwei Jahren noch fast ein Drittel der Stellen unbesetzt, so ist es jetzt fast nur noch jede zehnte. Die Anstrengungen, ausreichend qualifiziertes Personal für die Jugendämter zu rekrutieren, scheinen sich auszuzahlen.

Das schafft dann auch sichtbare Verbesserungen. Horrormeldungen von vernachlässigten oder geschädigten Kindern, denen trotz klarer Hinweise nicht geholfen wird, hat es in Berlin zum Glück schon länger nicht mehr gegeben. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass sich in den Ämtern etwas getan hat und die Mitarbeiter wieder ausreichend Zeit haben, sich mit den kritischen Fällen auseinanderzusetzen.

Ein Blick in die Akten reicht nicht

Und Zeit ist ein entscheidendes Gut für die Sozialarbeit. Denn wer mag schon darüber urteilen können, ob es für ein Kind zumutbar oder unzumutbar ist, in einer Familie zu bleiben oder nicht. Hier hilft ein Blick in die Akten allein nicht aus. Oft sind die Verhältnisse kompliziert, höchst sensibel und auch schwer zu durchschauen. Leider gibt es mitten unter uns soziale Abgründe, von denen sich kaum jemand eine Vorstellung machen kann, der sie nicht selbst gesehen hat.

Kein Wunder also, dass sich viele Mitarbeiter in der Vergangenheit von den Jugendämtern abwandten, weil sie sich nicht in der Lage sahen, die große Verantwortung für die Schicksale der betroffenen Kinder zufriedenstellend übernehmen zu können. Am Ende leiden darunter gerade diejenigen, die am meisten schutzbedürftig sind: die Kinder in desolaten Familien. Aber das darf nicht sein.