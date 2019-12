Im Gesundheitssystem läuft etwas grundsätzlich falsch

Berlin. Wenn kranke Ärzte kranke Menschen behandeln, dann läuft im Gesundheitswesen etwas eindeutig falsch. Die Zahlen, die die Befragung der Ärzte in Berlin und Brandenburg im Auftrag der Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund am Montag veröffentlicht hat, zeigen jedoch ein dramatisches Bild. Ein Drittel der Ärzte an Krankenhäusern gaben an, regelmäßig Burnout-Symptome an sich zu erkennen. Um die Überarbeitung zu kompensieren, machen viele Ärzte zudem Abstriche bei der Qualität der Behandlung – was die Krankheitssymptome noch verschärft, da nicht nur die Patienten, sondern auch die Mediziner darunter leiden.

Die Ursache dafür liegt im Wesen des deutschen Gesundheitssystems. Krankenhäuser sind angehalten, kostendeckend zu arbeiten. Viele Häuser spezialisieren sich deshalb auf besonders kostenintensive Behandlungsarten, weil die das meiste Geld bringen. Eine fatale Entwicklung – an deren Ende Ärzte und Patienten leiden. Die einen, weil sie mit der Arbeit überfordert und unzufrieden sind, die anderen, weil sie die Mängel am eigenen Leib zu spüren bekommen.

Die vom Marburger Bund geforderte Festlegung einer Personaluntergrenze, wie sie in der Pflege gerade eingeführt wurde, kann da nur der erste Schritt sein. Tatsächlich muss sich die Gesellschaft fragen, welche Gesundheitsversorgung sie sich für kranke Menschen wünscht: Eine möglichst kostendeckende, oder eine möglichst wirksame.

Die Kliniken bekommen die Folgen der Überbelastung im Gesundheitswesen längst selbst zu spüren. Immer mehr Ärzte gehen in Teilzeit oder verlassen gar die Einrichtung, um in medizinnahen Berufen zu arbeiten. Statt diejenigen zu belohnen, die mit möglichst wenig Personal auskommen, müssen diejenigen Anerkennung erfahren, die Kranken am besten helfen.

