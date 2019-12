Der Senat sollte Politik für alle Erzieher machen

Berlin. Die Hauptstadt ist teuer. Da sind die hohen Mieten, die Kosten für die BVG-Monatskarte, dazu noch die vielen Verführungen einer Großstadt, die schnell auf den Geldbeutel drücken. Wer will in der Metropole schon leben wie in der Provinz, wo viele noch eine Speisekammer mit Eingemachtem im Haus haben? Doch immer öfter merken gerade Menschen mit geringerem Einkommen, dass sie sich die Stadt kaum leisten können. Dazu gehören auch die vielen Erzieherinnen und Erzieher der Stadt, die in Kitas und Horten arbeiten. Und die dringend gebraucht werden.

Deshalb will Rot-Rot-Grün mit dem nächsten Haushalt 2020/21 eine „Hauptstadtzulage“ einführen – aber die gilt dann nur für die eigenen Leute. Wer das sind? Diejenigen, die direkt vom Land bezahlt werden – die im öffentlichen Dienst arbeiten oder in einigen landeseigenen Betrieben. Und dort auch nur die, die eine bestimmte Gehaltsgruppe nicht übersteigen.

Denen aber soll mit einer monatlichen Finanzspritze von 150 Euro geholfen werden, alternativ kann man sich das BVG-Monatsticket sponsern lassen. Damit das Leben in der Großstadt etwas unbeschwerter wird. Die Kita-Erzieher aus den landeseigenen Betrieben wurden ausdrücklich zu dieser Empfängergruppe hinzugefügt.

Ungerecht, empören sich nun die freien Kita-Träger der Stadt – und das sind fast alle. 79 Prozent der Kitas werden von freien Trägern betrieben. Und deren Erzieher gehen nun leer aus, dabei hätten sie das Geld genauso nötig wie ihre Kollegen in den Landesbetrieben. Doch die Haushaltsmittel sind begrenzt, die Fraktionsvertreter der Landesregierung zucken mit den Schultern. Was sollen wir tun? Politik für alle machen, möchte man ihnen zurufen. Dafür wurden sie gewählt. Und nicht für Klientelpolitik.

