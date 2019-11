Die unwürdige Geschichte des Checkpoint Charlie geht in eine weitere Runde. Am wichtigsten symbolischen Ort des Kalten Krieges kriegen es Berlins Politiker nicht hin, den skurrilen Jahrmarkt zu ordnen und die Brachen in bester Innenstadtlage angemessen zu beplanen.

Linke und Grüne wollten nicht, dass dort der private Investor Trockland ein Hotel und Räume für ein Museum zum Kalten Krieg baut. Im Zuge der Neuplanung tauchte dann trotz Kritik vieler Experten die Idee auf, mitten im Geschäftsviertel zwischen Mitte und Kreuzberg viele Wohnungen, natürlich billige, zu fordern. Hochhäuser will Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) dort nicht. Dafür soll der Investor einen Stadtplatz anlegen und es soll ein Museum gebaut werden. Wie das finanziert werden soll, ist der Senatorin offensichtlich egal. Denn auf dem Gelände lasten Altschulden von fast 100 Millionen Euro. Aus der geplanten Nutzung ist das kaum zu stemmen. Die SPD ist zu spät aufgewacht und hat Einwände erhoben. Nicht zu unrecht argwöhnt sie, die Linken wollten gar nicht bauen und schon gar kein Museum für den Kalten Krieg. Anders ist kaum zu erklären, warum der private Investor anders als üblich in die Überlegungen für den Bebauungsplan nicht einbezogen wurde. Mit überzogenen Anforderungen kann man jedes Bauvorhaben scheitern lassen. Das darf aber am Checkpoint Charlie nicht passieren. Der Zeitdruck, den Lompscher aufmacht, besteht auch nur zum Teil: Die Sperre, die einen Bauherren am Bauen ohne Vorgaben hindert, gilt nur für das kleinere der beiden Grundstücke. Man könnte durch eine Sperre für den anderen Teil sehr wohl ein ungeliebtes Gesamtprojekt verhindern. Vor allem müsste man tun, was Linken an vielen Orten zuwider ist: Sich mit privaten Investoren an einen Tisch setzen und eine vernünftige Lösung finden.