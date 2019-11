Der Senat will Leistungsindikatoren der Schulen überprüfen. Aber die müssen auch Konsequenzen haben, meint Joachim Fahrun.

Kommentar Die Indikator-Messungen an Schulen müssen Folgen haben

Berlin. Zu wissen, was sich an den Berliner Schulen tut, ist grundsätzlich eine gute Idee. Wie viele Schüler schaffen keinen Abschluss? Steigen deren Zahlen oder sinken sie? Wie viele Schüler schneiden gut ab? Wie beeinflussen Veränderungen wie etwa die Bonus-Zahlungen für Schulen oder der Einsatz von zusätzlichem Personal in den sozialen Brennpunkten die Ergebnisse?