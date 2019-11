Berlin muss endlich wieder neue U-Bahnen bauen

Berlin. Die Verlängerung der U5, die Ende 2020 in Betrieb gehen soll, wird die vorerst letzte U-Bahn-Strecke in der Hauptstadt sein, die neu gebaut wird. Vor knapp drei Jahren haben sich SPD, Linke und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, auf weitere U-Bahn-Neubauten zu verzichten – Vorrang soll die Straßenbahn haben. Eine fatale Fehlentscheidung, die die Koalitionspartner hoffentlich überdenken, bevor es zu spät ist und die Ingenieure und Fachplaner in Städte abwandern, in denen neue U-Bahnen gebaut werden – etwa nach Hamburg oder München.

Es stimmt zwar: Der Bau einer neuen U-Bahn-Strecke ist teurer als der einer Straßenbahntrasse. Doch das darf nicht das entscheidende Argument sein. Wichtiger sollte dem Senat sein, dafür zu sorgen, dass die durch die wachsenden Bevölkerungszahlen verursachten Verkehrsprobleme in der Stadt nachhaltig gelöst werden. Und dazu braucht Berlin nicht nur mehr Straßenbahngleise, sondern vor allem neue U-Bahn-Linien. Zum Glück waren die Verkehrsplaner vor mehr als 100 Jahren so umsichtig, dass sie die Netzspinne bereits so anlegten, dass der Weiterbau an vielen Stellen heute noch möglich ist.

Neben der Verlängerung der U 8 bis ins Märkische Viertel, der U7 nach Schönefeld und der U-Bahn-Linie 6 zum Flughafen Tegel gibt es auch noch andere sinnvolle Trassen – etwa die Verlängerung der Linie U3 um rund 600 Meter bis zum S-Bahnhof Mexikoplatz oder der U2 bis nach Pankow Kirche.

Es ist gut, dass Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) endlich ernsthaft verschiede Varianten prüfen lässt. Und es bleibt zu hoffen, dass ihre eigene Partei und die Linke bereit sind, die Prüfergebnisse vorurteilsfrei zu würdigen. Denn jeder Berliner, der sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt bewegt weiß: Am bequemsten, schnellsten und sichersten gelingt dies mit der U-Bahn.