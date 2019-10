Das Dreieck Funkturm muss möglichst bald saniert werden, schreibt Carolin Brühl. Die Autobahn ist so nicht mehr zeitgemäß.

Kommentar Schluss mit dem Flickwerk am Dreieck Funkturm

Dass die Sanierung des Autobahndreiecks Funkturm in Angriff genommen werden muss, daran besteht für niemanden ein Zweifel, der mehr als einmal unversehens in einer Tankstelle statt auf der Autobahnauffahrt gelandet ist. Der Knotenpunkt mag in den 60er-Jahren einmal modern gewesen sein, als ihn noch 20.000 Autos täglich frequentierten, heute, wo ihn täglich weit mehr als 200.000 Fahrzeuge passieren, ist er es nicht mehr. Er ist unübersichtlich, die kurzen Abfahrten bergen zu viele Gefahren – die ganze Konstruktion ist schlicht verschlissen.