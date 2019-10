Clan-Kriminalität: Politiker sollten auf Experten hören

Berlin. Wenn im Abgeordnetenhaus über Organisierte Kriminalität diskutiert wird, ist das grundsätzlich ein Fortschritt. Denn nach Jahren der Nichtbeachtung ist das Thema endlich dort angekommen, wo es hingehört. Nämlich im Zentrum der politischen Debatte. Allerdings würde manchen Politikern ein Praktikum bei Sozialarbeitern oder auf einem Brennpunkt-Abschnitt der Polizei gut tun.

Warum? Während man im Abgeordnetenhaus darüber diskutiert, ob der Begriff „Clan“ diskriminierend sei, erzählen sich Polizisten zum Beispiel folgende Geschichte. In Neukölln gibt es eine bekannte Großfamilie, die regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Mitglieder dieser Familie fahren mehrheitlich in großen, teuren Autos herum und demonstrieren so ihre Macht im Kiez. Für die Ermittler sind sie auch ganz einfach zu erkennen. Denn alle Autos dieser Familie haben eine bestimmte Buchstabenkombination im Nummernschild. Bei Polizeikontrollen wird gefeixt. Die Polizei ist in diesen Kreisen kein ernstzunehmender Gegenspieler.

Die einzige Sprache, die diese mehrheitlich jungen Herren verstehen, sei Druck, heißt es von Beamten. Das heißt: Autos werden abgeschleppt, auch wenn sie Besitzern mit klangvollen Namen gehören. Shisha-Bars werden kontrolliert, auch wenn dort viele junge Männer „mit Potenzial“ sitzen, und Immobilien werden beschlagnahmt, wenn die Quelle des Geldes zweifelhaft ist. Der Staat packt seine ganze Palette der Möglichkeiten aus. Dass das passiert, war überfällig.

Und würden manche Politiker zuhören, dann würden sie auch erfahren, wie einfache Dinge die Ermittlungsarbeit erleichtern würden. Das betrifft zum Beispiel Vernehmungen. Opfer Organisierter Kriminalität müssen schnell verhört werden und zeitnah mit einem Ermittlungsrichter sprechen können. Liegt zwischen polizeilicher Vernehmung und Gespräch mit dem Ermittlungsrichter zu viel Zeit, leiden Opfer häufig unter Amnesie und können sich nicht mehr erinnern. Denn Opfer werden nach Aussagen auch bedroht und eingeschüchtert.

Das Problem ist: Eine zeitnahe Vernehmung klappt nicht immer, weil Ermittlungsrichter nicht immer verfügbar sind. Abhilfe würde auch eine Videovernehmung schaffen. Auch darüber wird schon seit Jahren diskutiert - ohne Ergebnis.

Ein weiterer Punkt, über den seit Jahren gesprochen wird, ist der Umgang mit Intensiv- und Schwellentätern, also jenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die viele Straftaten begangen haben. Bevor in so genannten Fallkonferenzen, bei denen Jugendämter, Polizei, Staatsanwaltschaft und Schulen an einem Tisch sitzen, über konkrete Fälle gesprochen werden kann, braucht man aus Datenschutzgründen eine Einwilligung der Familien. Das heißt: Der Bezirk muss bei berühmt-berüchtigten Clans mit klangvollen Namen höflich fragen, ob man über den Sohn, der auf dem besten Weg ist, ein Intensivtäter zu werden, auch sprechen dürfe.

Statt über Definitionen könnte man aber auch über Jugend- und Sozialarbeit diskutieren. Es gibt erfolgreichen Programme, die mit Jugendlichen arbeiten und aller zwei Jahre wieder Fördermittel beantragen müssen. In Neukölln stehen aktuell zwei dieser erfolgreichen und großartigen Programme vor dem Aus.

Über all das und noch viel mehr könnte man diskutieren, wenn man sich vor Ort auskennen und mehr auf die Praktiker hören würde, statt auf Applaus aus den eigenen Reihen zu warten. Aber auf der großen Bühne des Abgeordnetenhauses wird lieber über Definitionen und um politische Aufmerksamkeit gestritten, statt über ganz konkrete Maßnahmen, die vor Ort helfen würden. Aber da müsste man sich ja auskennen.

