Kokain und Heroin: Den Besitz zu erlauben, ist falsch

Franziska Giffey kann tief durchatmen – und mit ihr die gesamte SPD. Die Bundesfamilienministerin darf ihren Doktortitel weiter führen. Die Entscheidung der Freien Universität (FU), sie zwar für Mängel in der Doktorarbeit zu rügen, ihr aber den Titel nicht zu entziehen, hat weitreichende Folgen. Denn Giffey selbst hatte angekündigt, für den Fall einer Aberkennung als Bundesministerin zurücktreten zu wollen. Das muss sie nun nicht. Giffey war damit ein hohes Risiko eingegangen. Das hatte ihr politisches Ansehen aber eher gestärkt als geschwächt.

Für die ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeisterin bedeutet die Entscheidung der FU, dass sie ihre politische Karriere fortsetzen kann. In ihrem Amt als Bundesfamilienministerin hat sie noch einiges zu tun. Giffey brachte in den vergangenen Monaten etliche Initiativen auf den Weg, unter anderem zur Verbesserung der Kita-Situation in den Bundesländern. Jetzt geht es darum, diese Vorhaben auch erfolgreich umzusetzen.

Dafür muss die SPD allerdings in der ungeliebten großen Koalition bleiben. Für Giffey sollte aber auch ein vorzeitiges oder ein reguläres Ende der Koalition nicht das politische Aus bedeuten. Viele Sozialdemokraten wissen, was sie an dem Shooting-Star aus Neukölln haben.

Die Ministerin genießt in der Bevölkerung hohes Ansehen – auch, weil sie mit ihrer bodenständigen, positiven Art, Politik zu machen, überzeugt. Wer sie einmal vor einem größerem Publikum erlebt hat, weiß, wie sie Menschen für ihre Ideen einnehmen kann, wie sie begeistern kann – gerade auch in der politischen Mitte, die doch in diesen Tagen angeblich abhanden gekommen ist. Das kann für die Berliner SPD noch sehr wichtig werden. Giffey könnte als Spitzenkandidatin bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl endlich den erhofften Aufschwung bringen.

