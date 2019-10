Hundeverbot in Pankow: Die Verbannung von Hunden ist nicht umzusetzen

Berlin steckt voller Widersprüche, will sich natürlich und urban geben, tierlieb und familienfreundlich zugleich sein. Wie die Lösung solcher Konflikte gründlich schief gehen kann, zeigt sich gerade in Pankow, einem Bezirk, in dem 71.000 Kinder leben und mehr als 10.000 Hunde. Das Ziel, den Nachwuchs vor Kontakt mit Fäkalien zu bewahren, ist dem Bezirksamt so wichtig, dass es sich mit Hundehaltern überwirft.

In Prenzlauer Berg werden nun Plätze dank eines juristischen Kniffs komplett zu Spielplätzen erklärt. Während Familien diesen Luxus bislang kaum bemerkt haben, laufen Hundehalter gegen die Entscheidung Sturm. Denn ein Spielplatz ist per se eine hundefreie Zone. Am Wasserturm im Kollwitzkiez, wo man seine Vierbeiner bislang bedenkenlos an der Leine ausführte, wiesen Hinweisschilder plötzlich auf den Umstand hin, dass sich der Spielplatz hier weit über die Sandkästen ausdehnt. Aber alle Schilder wurden kurz nach ihrer Anbringung entweder abgeschraubt oder mit schwarzer Farbe übersprüht. Das Hundeverbot achtet seitdem niemand mehr – auch weil das Ordnungsamt kaum in der Lage ist, die Regeln durchzusetzen.

Der Fall erinnert an den Streit um das Badeverbot für Hunde am Schlachtensee, wo das dortige Bezirksamt mit seiner Entscheidung einen Konflikt eher noch schürte anstatt ihn zu entschärfen. Aus solchen Regulierungsversuchen lässt sich nur eines lernen: Es macht wenig Sinn, Beschränkungen einzuführen, wenn sie sich leicht umgehen lassen. Metropolen wie New York, Barcelona und Tel Aviv zeigen, wie man Hundehalter und besorgte Eltern gleichermaßen zufrieden stellen kann: Hier gibt es innerstädtische Hundeparks, in denen Tieren und ihren Haltern etwas wiedergegeben wird, das man ihnen an anderer Stelle nimmt: das Gefühl, willkommener Teil der Gesellschaft zu sein.