Erfolg der landeseigenen Unternehmen ist kein Selbstläufer

Berlin. Es ist noch nicht allzu lange her, da ächzte Berlin unter der Belastung der landeseigenen Betriebe. Die Verkehrsbetriebe (BVG) galten als größtes Haushaltsrisiko mit einem riesigen Schuldenberg und ständig steigendem Zuschussbedarf für den Unterhalt des Fahrbetriebs. Auch die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften schrieben rote Zahlen, und die beiden Krankenhauskonzerne Charité und Vivantes waren notorisch unterfinanziert – von der Flughafengesellschaft und der Desaster-Baustelle in Schönefeld ganz zu schweigen.

Das hat sich gründlich geändert. Die Landesbetriebe verbuchen Jahr um Jahr Gewinne, führen sogar Geld an den Haushalt ab und investieren in künftige Projekte. 654 Millionen Euro Überschuss erwirtschafteten die 54 Landesunternehmen im vergangenen Jahr, sogar 3,2 Milliarden Euro investieren sie in Infrastruktur, Neubauten oder andere Käufe. Die Anstrengungen, aus den Sorgenkindern der Berliner Wirtschaft etwas Besseres zu machen, haben sich gelohnt.

Dabei ist es fast schon eine Ironie der Geschichte, dass sich ausgerechnet eines der größten Finanzdesaster der letzten Jahrzehnte in eine regelrechte Gelddruckmaschine verwandelt hat. Als die mit großen Zielen gestartete Berliner Bankgesellschaft wegen dubioser Fondsgeschäfte krachend scheiterte, lag eine milliardenschwere Bürgschaftslast auf dem Landeshaushalt. Niemand wusste so genau, wie viele Gebäude und Grundstücke auf welchem Flecken der Welt Berlin gehörten. Diese schlechten Immobilienfonds wurden in eine Art „Bad Bank“ überführt, die später in der Berlinovo aufging.

Aus heutiger Sicht war das ein Glücksfall. Denn zehn Milliarden Euro nahm das Land seitdem mit dem Verkauf der Immobilien ein. Inzwischen besitzt das Unternehmen nur noch ein Gebäude im Ausland, aber auch das soll nach Angaben des Finanzsenators demnächst noch veräußert werden. Der risikoreiche Expansionskurs ins Ausland ist gestoppt, die landeseigenen Unternehmen sind angehalten, sich um eine Entwicklung in der Region zu bemühen.

Im Fall der Berlinovo zeigt sich, dass viele Risiken vermieden werden können, wenn ein Unternehmen mit Sach- und Fachkunde geführt wird. Das gleiche gilt für andere landeseigene Betriebe. Die BVG fährt mittlerweile ebenso in sicherem Gewässer wie die Stadtreinigung (BSR) oder die Wasserbetriebe. Das solide Wirtschaften hat Vorrang vor kühnen Investitionsrisiken.

Diese Entwicklung wäre allerdings ohne den Aufschwung der vergangenen Jahre nicht vorstellbar gewesen. Die Stadt hat sich fast aus dem Nichts heraus zu einem internationalen Zentrum für Kulturschaffende und Unternehmensgründer entwickelt. Die vielfältige Geschichte zieht Menschen aus der ganzen Welt an. Nirgendwo zeigt sich die Zerrissenheit des 20. Jahrhunderts so deutlich wie hier.

Davon profitiert die Wirtschaft – allen voran die 54 landeseigenen Unternehmen. Immer mehr Menschen fahren mit der BVG, nutzen das Wasser und kaufen in den Geschäften ein. Die Steuereinnahmen befinden sich auf einem Rekordhoch. Doch diese Entwicklung ist kein Selbstläufer, auch nicht für die Landesunternehmen. Es drängen Fragen: Kommt der Wohnungsbau endlich in Gang, schafft die BVG die Mobilitätswende, eröffnet der Flughafen tatsächlich im kommenden Jahr, und muss Berlin sich wirklich an 54 Unternehmen beteiligen – oder sind neue strategische Partnerschaften nötig, um den Anschluss nicht zu verlieren?

Diese Fragen muss der Senat in den kommenden Jahren beantworten - und auch Ergebnisse liefern. Sonst könnte die Berliner Erfolgsgeschichte der vergangenen 20 Jahre bald schon Geschichte sein.

