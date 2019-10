Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit

Freiheit ohne Sicherheit ist ein leeres Versprechen. Denn Freiheit muss verteidigt und geschützt werden. Wird sie das nicht, ist sie schwach und verletzlich. Zu diesem Freiheitsversprechen gehört es, dass der Staat alles ihm Mögliche unternimmt, um seine Bürger zu schützen. Dazu zählt auch, Risiken zu minimieren. Dass darüber drei Jahre nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz immer noch diskutiert wird, ist ein Armutszeugnis. Es ist überfällig, dass stark frequentierte Plätze besser geschützt werden. Wie das geht, zeigt London. Mit Kreativität, etwa durch Stadtmöbel oder geänderte Straßenführungen, werden Orte so umgestaltet, dass das Risiko von Amok- oder Terrorfahrten geringer wird.

Wie man es indessen nicht macht, kann man in Berlin am Breitscheidplatz anschauen. Wer sich dort aufhält, hat auch knapp drei Jahre nach dem Terroranschlag das Gefühl, dass Berlin noch immer im Ausnahmezustand ist. Dass das alles so schleppend läuft, hat mehrere Gründe. In der Innenverwaltung verweist man auf die zwölf Bezirke, die mitreden wollen. In den Bezirken zeigt man auf die SPD-geführte Innenverwaltung, die von Linken und Grünen gebremst werde.

Gerade das Thema Sicherheit ist bei der rot-rot-grünen Koalition ein heißes Eisen. Wann immer es um Themen wie Videoüberwachung, Polizeipräsenz, Schleierfahndung, Bodycams und auch den Umbau von öffentlichen Plätzen geht, ist Streit programmiert. Man redet gern über Freiheit, erklärt aber nicht, wie man diese schützen will. Das sieht man an den zahlreichen antisemitischen Übergriffen, den Gewalteskapaden im Görlitzer Park, einer rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln, ausufernder Clankriminalität und eben auch beim Schutz vor Terror.

