Ilkay Gündogan likte Salut-Jubel: Etwas mehr Augenmaß, bitte!

Der Satz des Bundestrainers war schon bemerkenswert. „Ilkay“, hatte Joachim Löw nach dem 3:0 der DFB-Elf in Estland gesagt, „hat das beste Statement auf dem Platz gegeben.“ Gemessen an Ilkay Gündogans jüngsten Statements in den sozialen Medien war das sicher zutreffend. Doch Löws Aussage war eine andere.

In einigen Medien war ebenfalls die Rede davon, dass der Mittelfeldspieler die Antwort auf das Aufreger-Thema Salut-Foto „mit den Füßen“ gegeben habe. Was die Frage nach der mathematisch-logischen Formel hinter diesem Gedanken aufwirft. Zwei Tore und eine Vorlage egalisieren einen kriegsbefürwortenden Social-Media-Klick? Oder doch nur ein gedankenloses „Like“ an falscher Stelle?

So oder so darf man sich über diese krude Gleichung wundern. Denn wenn man ehrlich ist, hat das eine nun mal rein gar nichts mit dem anderen zu tun, sondern bestätigt eher jenes Muster, das Mesut Özil im DFB-Katastrophen-Sommer 2018 beklagte. Solange der Deutsch-Türke gut kickt, ist eh alles in Ordnung, aber wehe, wenn nicht. Man mag sich nicht ausdenken, welches Echo die aktuelle Debatte bekommen hätte, wenn nicht nur der ebenfalls involvierte Emre Can vom Platz geflogen wäre, sondern auch Gündogan einen rabenschwarzen Tag erwischt hätte …

DFB-Akteure können sich nicht von Fehlverhalten freispielen

Ein Nationalspieler, der abseits des Platzes inakzeptables Verhalten an den Tag legt, kann sich nicht mit Gala-Vorstellungen „freispielen“. Sehr wohl kann man aber die Frage stellen, welche Maßstäbe für DFB-Akteure gelten sollten. Und hier darf man spätestens seit der Özil-Affäre erwarten, dass ein 28 Jahre alter, international erfahrener Profi mit über zweieinhalb Millionen Followern zweimal nachdenkt, ehe er seine virtuellen Herzchen im globalen Dorf verteilt.

Wenn sich Gündogan nun darüber wundert, „was heutzutage für Geschichten geschrieben“ werden, verwundert das ähnlich stark wie der eingangs erwähnte Satz des Bundestrainers – und ist mindestens naiv. Das Handeln des Deutsch-Türken zu verharmlosen, so wie es von DFB-Seite versucht wird, ist genauso unangebracht wie zuvor der boulevardeske Empörungsreflex, die Angelegenheit zur Staatsaffäre aufzublasen. Nur scheinen die Grautöne in unserer Schwarz-Weiß-Gesellschaft aus der Mode gekommen zu sein.