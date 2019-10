Mietendeckel: Die Wahrheit ist, er ist gar nicht umsetzbar

Berlin. 175 Meter, das höchste Gebäude der Stadt nach dem Fernsehturm: Dass es im kommenden Frühjahr endlich losgehen soll in Neukölln mit dem Bau des Estrel-Towers, markiert einen Quantensprung in der Berliner Stadtentwicklung. Weit außerhalb der von Planern zu „Stadtkronen“ erkorenen Zentren wie Zoo, Potsdamer Platz und Alexanderplatz erweitert ein privater Investor sein erfolgreiches Hotels weit in die Höhe. Dabei hat Ekkehard Streletzki den Segen nicht nur des Bezirks Neukölln, der sich für die Gegend einen echten Entwicklungsschub erhofft. Sondern auch die zuständige Senatsverwaltung hat zugestimmt.

Es dürfte schwierig werden, ähnliche Projekte an anderer Stelle grundsätzlich zu untersagen. Berlin muss in die Höhe bauen, weil Flächen knapp werden und Grünzonen erhalten bleiben sollen. Das gilt künftig auch für Stadtteile außerhalb der Kernzonen. Dieses Signal sendet der bevorstehende Baustart für den Estrel-Tower aus. Erstmals wird in Berlin auch die bisher als gesetzt geltende Marke von maximal 125 Metern Höhe deutlich überschritten, die Türme wie die Treptowers, das Park Inn am Alex, den Steglitzer Kreisel oder das Upper West am Zoo kennzeichnen.

Weitere Hochhäuser werden in den kommenden Jahren in den Berliner Himmel wachsen. Am Alexanderplatz und an der Warschauer Brücke, womöglich auch in der City West und an anderen Orten. Dass es inzwischen ausreichend viele Nutzer gibt, die sich die Mieten in Hochhäusern leisten können, belegt Berlins wirtschaftlichen Aufstieg. Es ist richtig, dass Senat und Bezirke Anforderungen formulieren, belebte Sockel-Geschosse und öffentlich zugängliche Aussichtsorte verlangen. Auch über Fassadengestaltung darf man streiten. Nicht jedoch über die Tatsache, dass Hochhäuser zum Bild einer Metropole gehören – auch in Berlin.

